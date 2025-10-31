Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

  8:47
Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první velkou rolí, následně hrál v ruských filmech a seriálech.

Jiří Menzel s Gennadijem Nazarovem při natáčení filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Snímek je od Josefa Řezáče. | foto: Soukromý archiv Jiřího Menzela

Zprávu přinesl deník Blesk. Nazarov zemřel už v neděli 26. října, osmapadesátiletého herce podle deníku zradily ledviny.

Pro Blesk na herce zavzpomínala Míla Řádová, Menzelova dlouholetá filmová asistentka a režisérova pravá ruka.

„Už tehdy měl vážné zdravotní problémy s ledvinami, ale po celou dobu natáčení se držel statečně. Byly sice pokusy jeho kolegů ho občas opít, ale Geňa byl rozumný,“ vzpomínala na natáčení snímku z roku 1993.

Zemřel Jiří Menzel, hrabalovský vypravěč a držitel Oscara

V satirickém dramatu, které Menzel natočil dle knižní předlohy ruského spisovatele Vladimira Vojnoviče a následného scénáře Zdeňka Svěráka, si spolu s Nazarovem zahrál třeba Marián Labuda. Vypráví příběh prostoduchého vojína Čonkina, který dostane za úkol hlídat armádní letadlo, jež v roce 1941 nouzově přistálo v zapadlé ruské vesnici.

Film si vysloužil sedm nominací na Českého lva, neproměnil však ani jednu. Jiří Menzel za něj ovšem roku 1994 získal Zlatou medaili předsedy italského senátu na benátském filmovém festivalu.

Zemřel ruský spisovatel Vojnovič, autor příběhů vojína Ivana Čonkina

Pro Nazarova byl vojín Čonkin první filmovou rolí, následně se v ruských filmech a seriálech sporadicky objevoval před kamerou až do roku 2007. Jeho manželkou byla herečka, výtvarnice a scenáristka Natalja Nazarova.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

31. října 2025  9:01

