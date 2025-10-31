Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

Zprávu přinesl deník Blesk. Nazarov zemřel už v neděli 26. října, osmapadesátiletého herce podle deníku zradily ledviny.
Pro Blesk na herce zavzpomínala Míla Řádová, Menzelova dlouholetá filmová asistentka a režisérova pravá ruka.
„Už tehdy měl vážné zdravotní problémy s ledvinami, ale po celou dobu natáčení se držel statečně. Byly sice pokusy jeho kolegů ho občas opít, ale Geňa byl rozumný,“ vzpomínala na natáčení snímku z roku 1993.
V satirickém dramatu, které Menzel natočil dle knižní předlohy ruského spisovatele Vladimira Vojnoviče a následného scénáře Zdeňka Svěráka, si spolu s Nazarovem zahrál třeba Marián Labuda. Vypráví příběh prostoduchého vojína Čonkina, který dostane za úkol hlídat armádní letadlo, jež v roce 1941 nouzově přistálo v zapadlé ruské vesnici.
Film si vysloužil sedm nominací na Českého lva, neproměnil však ani jednu. Jiří Menzel za něj ovšem roku 1994 získal Zlatou medaili předsedy italského senátu na benátském filmovém festivalu.
Pro Nazarova byl vojín Čonkin první filmovou rolí, následně se v ruských filmech a seriálech sporadicky objevoval před kamerou až do roku 2007. Jeho manželkou byla herečka, výtvarnice a scenáristka Natalja Nazarova.