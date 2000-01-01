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Kompletní sestavu sester Geislerových, ale i jejich maminky, nevlastního bratra a dalších členů rodiny a rodinných přátel svedla dohromady premiéra filmu Dvě deci tuše. Za jeho vznikem stojí především Ester (na snímku) a Aňa, které natočily dokument o svém otci Petrovi, váženém japanologovi, ale i umělci a výrazné bohémské osobnosti.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Snímek jako producentka zaštítila Aňa. „Eťa (sestra Ester) o to usilovala už dlouho, původně to měla být malá výstava a malý doprovodný film, teď je z toho velká výstava a velký film. Natáčeli jsme i v Japonsku, což byl asi můj největší producentský výkon. Točili jsme tam týden a za tu dobu zvládl i rozhovory s lidmi, kteří tátu znali,“ popisovala herečka pro iDNES.cz.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vedle samotného snímku Dvě deci tuše se totiž v pražském kulturním centru DOX na jaře uskutečnila výstava Gai-su-ra, která otce Petra Geislera připomněla jako umělce kaligrafa. Jméno výstavy odkazuje na jméno, jak Geislerovi říkali Japonci.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výstava však už skončila, nyní je tady film. Právě Ester s Aňou v něm jako herečky uvyklé kameře dostávají největší prostor.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ester natočila křehký a intimní portrét, který se nevyhýbá ani stinným stránkám otcovy osobnosti. Na snímku herečka s uměleckým šéfem festivalu Karlem Ochem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Snímek Dvě deci tuše vypráví o tatínkovi Geislerovi jako o působivé osobnosti, předním japanologovi a umělci. Ale také jako o člověku, který své vnitřní nejistoty mocně zaháněl alkoholem, což patrně vedlo k jeho brzké smrti ve věku nedožitých 60 let.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na karlovarské uvedení dorazili i členové rodiny, kteří nebývají tak často ve světle reflektorů. Tedy Geislerův syn Felix z druhého manželství. A nebo Geislerova životní láska a matka tří slavných sester: akademická umělkyně Věra Geislerová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pro Ester je uvedení filmu srdeční záležitostí, v rámci natáčení se jí podařilo sehnal nejen otcovy blízké a kamarády, ale i japonské osobnosti, se kterými se během kariéry setkal.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Druhá zleva stojí nejstarší z trojice sester: umělkyně a zpěvačka Lela Geislerová. I ona se účastnila natáčení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kompletní delegace k uvedení dokumentárního filmu Dvě deci tuše v karlovarském Městském divadle
Autor: Anna Kristová, MAFRA