|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce
V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...
Fotky svých dětí nesdílím. Dokument doplnila aplikace, která radí rodičům
V sobotu měl na karlovarském festivalu premiéru dokument režiséra Martina Pavola Repky Zpráva pro rodiče. Snímek o sdílení fotografií dětí na sociálních sítích doprovodila debata o rizicích takového...
Papež i Jožin z bažin. DJ v kolárku zavítal na mši a pak to rozjel na Beats for Love
V kostele splyne s prostředím, z tanečního parketu ho však okamžitě rozeznáte podle kolárku a chytlavých mixů s duchovními motivy. Portugalský DJ Padre Guilherme se závěrečný den ostravského...
Od foukače po rytce. Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel práci sklářů
Americký herec a režisér Jesse Eisenberg nejenže dostal Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ve volných chvílích si našel čas i i na návštěvu renomované karlovarské sklárny...
ROZHOVARY: Udělali jsme si tě jen kvůli přídavkům. Geislerová o tatínkově humoru
Život mi dal víc, než jsem si kdy mohla přát, napsala letos po svých narozeninách Aňa Geislerová. Kdekdo by se možná v takový moment zastavil, ona ale jede dál – do Varů přivezla soutěžní film Pramen...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Karlovarský festival očima pravidelné návštěvnice. Na tyhle filmy bych šla znovu
Na karlovarský festival jezdím pravidelně už od roku 2013. Ze začátku jen na víkend, později na prodloužený víkend a v posledních letech už od pátku do soboty, tedy na celý festival. Nejsem filmová...
VE VARU S MIRKOU: Film je byznys, silvestrovská Lajna a Krobotův ufon
Před příjezdem další várky zahraničních hvězd se festivalové Vary věnovaly domácím záležitostem. Mimo jiné se ustavila Unie filmového průmyslu, natáčela filmová verze seriálu Lajna a Miroslav Krobot...
Vary poprvé propojily knihy s filmem. O zájem producentů bojovali i čeští autoři
Karlovarský festival letos poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje knižní a filmový svět. Mezi osmi tituly ze střední a východní Evropy, jež se ve Varech představily producentům jako...
Lze se z fronty vrátit k běžnému žití? Ve Varech měl premiéru film Zemřít za život
Světová premiéra ukrajinského dokumentu Zemřít za život se odehrála v pondělí 6. července v rámci 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Režisérka Yuliia Hontaruk snímek uvedla v...
Všechny čtyři Geislerky a nejen to. Celá rodina se sešla k uvedení Dvou deci tuše
Kompletní sestavu sester Geislerových, ale i jejich maminky, nevlastního bratra a dalších členů rodiny a rodinných přátel svedla dohromady premiéra filmu Dvě deci tuše. Za jeho vznikem stojí...
Pronájem obchodních prostor 55 m2, P5 - Velká Ohrada
Prusíkova, Praha 5 - Stodůlky
17 600 Kč/měsíc
Trenér Hrouzek zase řádí. V karlovarské aréně natáčejí klíčové scény filmu Lajna
V karlovarské Mattoni Areně v úterý začalo natáčení klíčových hokejových scén celovečerního snímku Lajna - konečně film!, který navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. První záběry vznikly na...
Jsem tu šťastnej. Velvyslanec Matt Field přijel do Varů, chválil Bartošku a Pelíšky
Na karlovarský festival opět zavítal britský velvyslanec Matt Field. Milovník českého humoru, Pelíšků a písně Sluneční hrob mluvil o filmu jako o nástroji diplomacie, který někdy dokáže spojovat lidi...