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Z některých rolí se dostávám déle, přiznává herečka Pavla Gajdošíková
Na jedné straně stojí naleštěné prostředí velkoměstského korporátu, excelových tabulek, marketingových strategií a přesně nalinkovaných životních cílů. Na straně druhé rázovité valašské hvozdy, kde se topí dřevem, boty se boří do hlubokého bláta a místo manažerských frází se cení poctivá manuální práce a přímočaré jednání. Ústřední hrdinkou je energická manažerka Jana, kterou hraje Pavla Gajdošíková, držitelka Českého lva za drama Chyby.
Jana má v Praze zdánlivě vše pod kontrolou. Úspěšně buduje kariéru, žije se svým nadřízeným Karlem, kterého ztvárňuje Marek Lambora, a její život směřuje k vysněné svatbě i pečlivě naplánované budoucnosti.
Z lodiček rovnou do holínek
Všechno se ovšem zhroutí ve chvíli, kdy její partner za jejími zády odkoupí krachující rodinnou pilu Janina svérázného otce Aloise (Martin Pechlát). Janu vyšle přímo do srdce beskydských lesů, aby podnik postavila na nohy. Brzy však zjišťuje, že poučky z manažerských prezentací jsou v lesním provozu k ničemu. Zvlášť když se jí podaří propustit klíčového pracovníka, zkušeného dřevorubce Pavla Solanského (Adam Vacula).
Pavel představuje Janin pravý opak. Je to pragmatický samotář, který se spoléhá na zdravý selský rozum, letité zkušenosti a přirozené mezilidské vztahy. Když si Jana uvědomí, že se pila bez Pavla neobejde, začíná série humorných situací, vyhrocených konfrontací i postupného vzájemného sbližování.
Malebné kulisy zasypané sněhem
Vizuální stránka Dřevorubce těží z autentického prostředí Velkých Karlovic, Králického Sněžníku a dalších míst v Pardubickém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Natáčení probíhalo od podzimu 2025 do února 2026, takže se tvůrcům podařilo zachytit proměnu krajiny od barevného podzimu až po zasněženou zimu, v níž příběh vrcholí. V dalších rolích se představí Eva Leinweberová Nosálková, Viera Pavlíková, Martin Písařík, Michaela Petřeková, Eva Podzimková či Robin Ferro.
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Učím se nebýt na sebe zbytečně tvrdý, přiznává herec Adam Vacula
Snímek Dřevorubec slibuje svižnou a zábavnou podívanou i chemii mezi ústřední dvojicí herců, kteří se znají už ze společného působení v Divadle pod Palmovkou. V době, kdy se dny krátí, sychravé počasí se hlásí o slovo a pobyt venku už tolik neláká, nabízí nová česká romantická komedie příležitost zpříjemnit si den návštěvou kina.