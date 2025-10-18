GLOSA: Na pavouky, nebo na kočky? Domácí novinka má příjemnější ráz

Mirka Spáčilová
  16:15
Pro rodinné výpravy s dětmi se v kinech nabízejí dvě novinky, domácí animovaný příběh Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně a americký kombinovaný snímek Gábinin kouzelný domek ve filmu.
Snímek z filmu Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně

Snímek z filmu Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně | foto: Bioscop

Ze snímku Gábinin kouzelný domek ve filmu
Ze snímku Gábinin kouzelný domek ve filmu
Ze snímku Gábinin kouzelný domek ve filmu
Ze snímku Gábinin kouzelný domek ve filmu
8 fotografií

Oba tituly shodně vycházejí ze seriálů, oba ctí tradiční vztahové hodnoty s lehce výchovným tónem a oba pracují s humorem, takže z hlediska rodičů zaručují pro jejich potomky bezpečný druh kratochvíle.

Nicméně pro dospělý doprovod bude asi snesitelnější pokračování pavoučí ságy, přestože jde vlastně o pásmo volně propojených epizod, neboť konkurenční kočičí dobrodružství obsahuje dvě hůře stravitelné přísady: písničky a barvičky.

Naštěstí na rozdíl od seriálu s Gábinkou se ve filmu nezpívá zas až tak často, třebaže muzikálové pojetí trvá, zato příval růžové nasládlosti a pestrobarevných třpytek se z velkého plátna hrne ještě útočněji. Ovšem holčičky takovou stylizaci milují; ostatní si mohou vychutnávat detaily přestupů z hraného do animovaného světa a zpět včetně reálií inspirovaných městem San Francisco.

První film DreamWorks obsahující hrané i animované záběry má sice prostinkou zápletku, dívka s babiččinou pomocí zachraňuje svůj ukradený kočičí dům, ale nechybí ani sympatický druhý plán se vzkazem, jak je důležité, aby si ani dospělí nezapomínali hrát.

Což si rozhodně berou k srdci též Websterovi, harmonická třígenerační rodinka pavouků, která funguje na důvěrně známém rozdělení tradičních rolí rodičů, prarodičů a dětí.

Tak třeba dědeček s vnukem se baví dobrodružnými vynálezy včetně rakety, která je má vynést až na Měsíc, babička zase doprovází vnučku na karneval, kde rovněž pozapomene na svůj důstojný věk, a maminka s tatínkem pak často plní úlohu záchranářů.

Do sbírky důvtipných variací na běžné životní situace se vejdou i příhody, které vcelku nevtíravě připomínají aktuální témata lidského společenství, počínaje epidemií s hrozbou karantény, kde si zahrají pálivé papričky, a konče návštěvou vlezlého podvodníka z rodu takzvaných šmejdů.

Zkrátka Websterovi si udržují přirozenost a hravost jak bez kouzelných rekvizit, tak bez blýskavých efektů. Pravda, jejich hodinová metráž znamená přesně takový rozměr, jaký se dá v kině od epizodického tvaru unést, nicméně dá příjemně odpočinout od neonové rozjuchanosti většiny dovozových příběhů.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

GLOSA: Na pavouky, nebo na kočky? Domácí novinka má příjemnější ráz

Pro rodinné výpravy s dětmi se v kinech nabízejí dvě novinky, domácí animovaný příběh Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně a americký kombinovaný snímek Gábinin kouzelný domek ve filmu.

18. října 2025  16:15

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

18. října 2025  15:31

RECENZE: Z ženského údělu vykouzlil Pohled do slunce hypnotizující obrazy

60 % Premium

Těžko by se našel jiný film, jehož hrdinové, respektive hrdinky se zabývají fenoménem smrti s takovou posedlostí jako postavy snímku Pohled do slunce. Příběh, který Německo posílá do bitvy o...

18. října 2025

„Vyčkejte na program, kultura je náš poklad.“ Klempíř se ohradil vůči petici

Pět set umělců se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný prezidentu Petru Pavlovi a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Prosí je, aby nesvěřovali resort kultury nikomu za...

18. října 2025  12:46

Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche

Výstava Davida Lynche Up in Flames je vůbec prvním projektem v České republice, jenž představuje jeho výtvarnou tvorbu. Kurátor Otto M. Urban výstavu připravoval přímo s Lynchem. „Byl to poslední...

18. října 2025  11:17

TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude premiérová a hodně křiklavá položka: streamovací služba Netflix nasazuje komedii Prevítovi.

18. října 2025  8:25

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou...

17. října 2025  19:51

Picassův obraz se záhadně ztratil. Putoval přitom jen z dodávky do výtahu

Španělská policie pátrá po ztraceném obrazu Pabla Picassa. Ten záhadně zmizel během přepravy na výstavu v Granadě v jižním Španělsku. Prohlédnuté kamerové záznamy přitom žádný incident neodhalily.

17. října 2025  16:19

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

17. října 2025

GLOSA: Konečně zblízka a bez mikrofonů. Plácido Domingo je zázrak přírody

Premium

Praha ještě jednou slyšela legendárního pěvce Plácida Dominga. A poprvé v Dvořákově síni Rudolfina. Paradoxně až teď, kdy mu je 84 let, ho zdejší publikum zažilo tak, jak mu to od počátku nejvíc...

17. října 2025  13:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

TRENDY V KLIPECH: Lenny se inspirovala filmy Kill Bill nebo Krvavá nevěsta

Zpěvačka Lenny přichází s novým videoklipem Told Ya, pro jehož vizuální stránku se nechala inspirovat svými oblíbenými filmy. V hitparádě Óčko Chart soupeří o hlasy diváků s videoklipy od skupiny...

17. října 2025  12:32

Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Slavní absolventi Filmové akademie múzických umění včetně Jana Svěráka, Jana Hřebejka, Václava Marhoula, Ireny Pavláskové a Ondřeje Trojana zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU, aby...

17. října 2025  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.