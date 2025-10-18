GLOSA: Na pavouky, nebo na kočky? Domácí novinka má příjemnější ráz

Oba tituly shodně vycházejí ze seriálů, oba ctí tradiční vztahové hodnoty s lehce výchovným tónem a oba pracují s humorem, takže z hlediska rodičů zaručují pro jejich potomky bezpečný druh kratochvíle.
Nicméně pro dospělý doprovod bude asi snesitelnější pokračování pavoučí ságy, přestože jde vlastně o pásmo volně propojených epizod, neboť konkurenční kočičí dobrodružství obsahuje dvě hůře stravitelné přísady: písničky a barvičky.
Naštěstí na rozdíl od seriálu s Gábinkou se ve filmu nezpívá zas až tak často, třebaže muzikálové pojetí trvá, zato příval růžové nasládlosti a pestrobarevných třpytek se z velkého plátna hrne ještě útočněji. Ovšem holčičky takovou stylizaci milují; ostatní si mohou vychutnávat detaily přestupů z hraného do animovaného světa a zpět včetně reálií inspirovaných městem San Francisco.
První film DreamWorks obsahující hrané i animované záběry má sice prostinkou zápletku, dívka s babiččinou pomocí zachraňuje svůj ukradený kočičí dům, ale nechybí ani sympatický druhý plán se vzkazem, jak je důležité, aby si ani dospělí nezapomínali hrát.
Což si rozhodně berou k srdci též Websterovi, harmonická třígenerační rodinka pavouků, která funguje na důvěrně známém rozdělení tradičních rolí rodičů, prarodičů a dětí.
Tak třeba dědeček s vnukem se baví dobrodružnými vynálezy včetně rakety, která je má vynést až na Měsíc, babička zase doprovází vnučku na karneval, kde rovněž pozapomene na svůj důstojný věk, a maminka s tatínkem pak často plní úlohu záchranářů.
Do sbírky důvtipných variací na běžné životní situace se vejdou i příhody, které vcelku nevtíravě připomínají aktuální témata lidského společenství, počínaje epidemií s hrozbou karantény, kde si zahrají pálivé papričky, a konče návštěvou vlezlého podvodníka z rodu takzvaných šmejdů.
Zkrátka Websterovi si udržují přirozenost a hravost jak bez kouzelných rekvizit, tak bez blýskavých efektů. Pravda, jejich hodinová metráž znamená přesně takový rozměr, jaký se dá v kině od epizodického tvaru unést, nicméně dá příjemně odpočinout od neonové rozjuchanosti většiny dovozových příběhů.
