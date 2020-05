Zemřel Fred Willard, hrál v třetím dílu komedie Prci, prci, prcičky

Čtyřikrát získal nominaci na televizní cenu Emmy, z toho třikrát za sitcom Raymonda má každý rád, v němž ztvárnil Hanka, a naposledy za Takovou normální rodinku, ve které ztělesnil Franka Dunphyho.

Objevil se rovněž v seriálech Tatík Hill a spol., Jednotky vesmírného nasazení, Zpátky do studia, Jsem do tebe blázen nebo Roseanne. Často hostoval v televizních talk show, u Jaye Lena prý osmdesátkrát, svůj hlas propůjčoval animovaným hrdinům.

Jako komik měl také vlastní pořad Fred Willard: Alone At Last!, vystupoval v muzikálech a především v řadě reklamních spotů, mimo jiné propagoval dietní sodovku. S úsměvem vyprávěl, že „na Oscarech jsem byl jenom jednou a seděl jsem až úplně vzadu, za tvůrci Milionáře z chatrče“.