Musíme na Kafku víc punkově! Hollandová hodila Epsteinovi první scénář na hlavu

Scénář Marka Epsteina zachycuje spisovatelův život jako mozaiku, počínaje jeho narozením v Praze v 19. století až po jeho smrt v Berlíně po skončení první světové války.

Natáčení trvalo 40 dní, z toho měsíc v Praze, zbytek času v Berlíně. V roli Franze se představí německý herec Idan Weiss, Kafkovu přítelkyni a překladatelku Milenu Jesenskou hraje Jenovéfa Boková.

Obsazení doplňuje řada českých a německých herců, mimo jiné Ivan Trojan, Vladimír Javorský, Karel Dobrý, Stanislav Majer, Juraj Loj, Jan Budař, Vasil Fridrich, Pavel Šimčík a Filip Kaňovský a v trojroli Josef Trojan. Ten hlavní postavě také propůjčil svůj hlas v české verzi filmu.

„Kafku jsem začala číst jako velmi mladá, asi ve 14 letech. Posléze se stal jedním nejdůležitějších spisovatelů a i lidsky mi byl velmi blízký,“ popsala Hollandová pohnutky natočit film právě o Kafkovi.

Zmínila, že při svých studiích filmu v Praze šla často po jeho stopách. „Postupně jsem se na něj ale začala dívat jinak. Myslím, že ve filmu, jak se nám ho podařilo natočit, je ten míň klišé přístup patrný,“ řekla režisérka.

Scenárista Epstein zmínil, že původně o Kafkovi nevěděl vůbec nic. „Postupně jsem načetl všechno od něj a o něm. První verzi scénáře mi Agniezska (Hollandová) hodila na hlavu se slovy, musíme na toho Kafku jít víc punkově. Pak jsem pochopil, proč nechce jít do čistě životopisného filmu,“ uvedl na premiérovém promítání obou oficiálních trailerů Epstein.

Objeví se i nahý Majer

Hollandová rovněž řekla, že je věrná několika českým hercům. V Kafkovi se proto objevují postavy z jejích předchozích dobových snímků, z Hořícího keře a Šarlatána.

„Měla jsem s nimi štěstí pracovat a miluji je. Takže jakmile jsem měla příležitost, chtěla jsem s nimi spolupracovat znovu,“ zmínila Hollandová oba Trojany, Bokovou a Budaře. Mezi její oblíbence po natáčení filmu Franz přibyl i Stanislav Majer. A to prý nejen proto, že je ve filmu nahý. Ten na uvedení trailerů řekl: „Je to jenom jedna scéna, ale zabere tři dny a budeš tam nahý. To mi volala agentka. Ale jakmile zmínila spolupráci s Agnieszkou (Hollandovou) a že se bude natáčet v mém oblíbeném Berlíně, měl jsem jasno.“

Producentka Šárka Cimbalová řekla, že výběr lokací pro film byl černou můrou. Natáčelo se hlavně v centru Prahy, na Malé Straně a u Pražského hradu. Přesto se domnívá, že Franz bude jedním z nejzajímavějších evropských filmů se silným mezinárodním potenciálem.

„Mít život jednoho z nejpopulárnějších a nejmodernějších spisovatelů 20. století adaptovaný na filmovém plátně vizionářskou režisérkou, jakou je Agnieszka (Hollandová), je pro nás sen,“ prohlásila. Výkonným producentem filmu je Mike Downey, předseda Evropské filmové akademie.

Uvedení se zúčastnil i představitel postavy Kafky Idan Weiss, který si dvouměsíční pobyt v Praze velmi užil a městu i samotnému Kafkovi přišel na chuť. „Nečekal jsem, že někdy proniknu Kafkovi tolik do hloubky. Když natáčení skončilo, cítil jsem prázdno a smutek,“ řekl. Natáčení v Praze začalo loni 12. dubna.

Absolventka pražské FAMU Hollandová patří několik desetiletí k nejúspěšnějším polským filmovým tvůrcům. Její filmy pravidelně bodují na filmových festivalech, ale také mnohdy budí vášně. Díky studiu v Praze se Hollandová pokládá trochu i za českou filmařku. Známá je například její minisérie Hořící keř, kterou věnovala památce Jana Palacha. V roce 2020 měl premiéru její koprodukční film Šarlatán, který se zabývá osudem českého léčitele Jana Mikoláška.

Trailer k filmu Franz v originále s titulky: