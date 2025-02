Střih je mocný nástroj. S tátou jsme se u něj pohádali, říká František Svěrák

Jméno Svěrák zná asi každý Čech. Měl jste pocit, že by vás někdy automaticky předurčovalo k práci u filmu?

Naši mi nic nediktovali, ale zkrátka jsem vyrostl ve filmovém podhoubí, které mě formovalo. Táta mě brával třeba do grafického i zvukového studia, abych si mohl vybrat třeba trošku jiný obor, ale ten film mě nějak přirozeně přitáhl. Proto jsem to asi ani tolik nevnímal. Větší pnutí v tomto směru měl rozhodně táta, když byl děda (Zdeněk Svěrák, pozn. red.) tak úspěšný. Možná i kvůli tomu začal dělat režii, aby to ještě trumfnul.

Hodně se nám přetavil film o čtyřech ženách. Ve střižně pro nás najednou začal být mnohem víc o partnerovi hlavní hrdinky. Možná proto, že já i režisér jsme muži, tak jsme té postavě rozuměli víc.