Oscarový režisér Guillermo del Toro (Faunův labyrint, Tvář vody) adaptuje ve svém zbrusu novému filmu klasické dílo o Victoru Frankensteinovi. Tedy brilantním, ale egoistickém vědci, který ve svém monstrózním experimentu oživí stvoření, jenž nakonec vede k pádu jak samotného tvůrce, tak jeho tragického výtvoru.
Film má premiéru na Netflixu 7. listopadu. V hlavních roli excentrického vědce se představí Oscar Isaac. Další postavy obsadí Jacob Elordi, Mia Gothová, Charles Dance nebo dvojnásobný držitel Oscara Christoph Waltz. Nedočkaví diváci mohou už nyní zhlédnout akcí a napětím nabitý filmový trailer.
Del Torův Frankenstein je adaptací slavného románu Mary Shelleyové z roku 1818. Ve svém děkovném projevu po získání ceny BAFTA za nejlepší režii filmu Tvář vody v roce 2018 si del Toro dokonce udělal čas, aby této britské autorce gotických románů poděkoval.
„Nejdůležitější postavou anglického dědictví je pro mě Mary Shelleyová, která zůstala v mém životě stejně důležitou postavou, jako by byla členkou mé rodiny,“ řekl del Toro. „A pokaždé, když chci něco vzdát, když mi lidé říkají, že sny o filmech a příbězích, o kterých sním, jsou nemožné, myslím na ni.“