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LGBT agenda? Vždyť Filter je teprve prvním takovým, reaguje režisér na kritiku seriálu

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Queer seriál Filter České televize vyvolal vedle zájmu mladých diváků také kritiku kvůli množství LGBT postav a údajnému aktivismu veřejnoprávní televize. Režisér a scenárista David Semler ji odmítá a tvrdí, že prostředí seriálu odpovídá zkušenostem z rešerší na uměleckých školách. V Rozstřelu na iDNES.cz promluvil také o náročném castingu a natáčení intimních scén, při kterých štábu i mladým hercům pomáhala intimní koordinátorka.

Rozstřel

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„Je to prostě první český vyloženě queer seriál, tak kde máte LGBT agendu?“ reaguje režisér a scenárista David Semler na výtky, že Česká televize seriálem Filter za peníze koncesionářů prosazuje LGBT aktivismus. Podle něj má veřejnoprávní televize na podobný projekt právo stejně jako na pořady určené jiným skupinám diváků.

Filter vznikl z výzvy iVysílání České televize, která hledala projekty především pro mladé publikum. Podle Semlera se ČT daří oslovovat děti a následně starší publikum, teenageři mezi 13 a 19 lety ale zůstávají tak trochu stranou.

Z natáčení seriálu Filter
Hostem pořadu Rozstřel je David Semler, scenárista a režisér nového seriálu ČT Filter, který se zaměřuje na dospívající hledající svou sexuální identitu. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Ze seriálu Filter
Hostem pořadu Rozstřel je David Semler, scenárista a režisér nového seriálu ČT Filter, který se zaměřuje na dospívající hledající svou sexuální identitu. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
14 fotografií

Jedním z poptávaných námětů bylo právě LGBT téma. Semler se ho společně s kreativním producentem Jaroslavem Sedláčkem chytil. Sám považuje za důležité, že Filter není klasickým příběhem o coming outu. Hlavní gay postava totiž nemá být definována jen svou sexualitou.

Někteří herci se zalekli scénáře

„Queer život není jenom o tom, že uděláte coming out, ale vlastně to je nějaký první krok a pak se musíte popasovat s tím vším ostatním,“ vysvětloval v Rozstřelu Semler. Za hlavní téma považuje dospívání, hledání vlastního místa a snahu zapadnout do nového kolektivu, aniž by člověk ztratil sám sebe.

Citlivou částí příprav byl casting mladých herců. Tvůrci podle Semlera nic neskrývali. Už v online výzvě stálo, že jde o queer téma a že seriál bude obsahovat intimní scény. Přesto se přihlásilo kolem 700 mladých zájemců. Až konkrétní scénář ale pro některé znamenal stopku.

„Někteří, když si přečetli scénář a viděli reálně, co se tam děje, tak následně řekli, že na to nemají,“ popsal režisér. Část uchazečů se podle něj obávala také následných reakcí spolužáků. Z castingu proto v pozdějších kolech odstoupili. Ti, kteří zůstali, už podle Semlera přesně věděli, do čeho jdou.

Ani tím ale citlivost natáčení nezmizela. „Intimní scény vždycky jsou náročná disciplína,“ říká Semler. Platí to podle něj bez ohledu na to, zda heterosexuální herci ztvárňují homosexuální vztah, nebo jde o intimní scénu mezi mužem a ženou.

Intimní koordinátorka hlídala hranice

Právě proto štáb přizval intimní koordinátorku Janku Neustupovou. Její práce nezačala až před kamerou. Na scény připravovala herce, ale také samotného režiséra a kameramana.

Podle Semlera byla zároveň prostředníkem při debatě mezi herci a tvůrci. Řešilo se, jak konkrétní scénu natočit tak, aby štáb získal potřebný záběr, ale herci se zároveň nedostali za hranici, která jim byla nepříjemná.

RECENZE: Dospívání je hnus, a nejen pro gaye, vzkazuje český seriál Filter

Koordinátorka byla přítomna i přímo při natáčení. „Hlídala, aby nedošlo k něčemu, co by jim bylo třeba nepříjemné,“ popsal Semler. Když herec některý dotek nebo situaci udělat nechtěl, hledalo se podle něj jiné řešení, například odlišný úhel záběru.

Po uvedení seriálu se ale debata přesunula od natáčení k samotnému obsahu. Semler připustil, že na sociálních sítích zaznamenal silné reakce. Část kritiků se ptá, proč je v seriálu tolik queer témat, další mluví přímo o „LGBT agendě“ a aktivismu veřejnoprávní televize.

LGBT agenda? Semler kritiku odmítá

Semler takovou interpretaci odmítá. Poukazuje především na to, že Filter je podle něj prvním českým seriálem, který je vyloženě queer. Překvapivější mu připadá, že podobný projekt nevznikl už dříve v komerční sféře.

A nevidí důvod, proč by se tématu měla vyhýbat právě Česká televize. Připomíná argument, který se podle něj objevuje i v reakcích diváků: LGBT lidé také prostřednictvím poplatků financují sport nebo další programy, které třeba sami nesledují.

Z natáčení seriálu Filter.

„Proč nemůže mít náš divácký segment jeden svůj seriál?“ ptá se Semler. Filter navíc označuje za poměrně nízkorozpočtový projekt, který vznikl během pouhých devatenácti natáčecích dnů.

Další výhrada míří k množství LGBT postav. Vedle hlavní gay linky se v příběhu objevuje i nebinární postava. Podle kritiků tak může působit koncentrace queer postav nerealisticky.

Pět nebinárních v jedné třídě

Semler namítá, že tvůrci vycházeli z prostředí výtvarné školy a před natáčením dělali rešerše na více školách. Právě tam podle něj dostali výrazně jiný obrázek o složení studentských kolektivů, než jaký může mít starší část veřejnosti.

„V každé třídě je třeba pět nebinárních spolužáků, LGBT může být třeba 50 procent studentů,“ reprodukoval Semler informace, které podle něj při konzultacích dostávali. Jde tedy o jeho popis zkušeností z rešerší, nikoli o údaj o českých školách obecně.

Vysokou koncentraci queer postav vysvětluje ještě jedním důvodem. Mladý člověk, který je gay a otevřeně mluví o své sexualitě, si podle něj často hledá přátele také mezi dalšími LGBT lidmi. Mají podobné zkušenosti a řeší podobné problémy.

Hostem pořadu Rozstřel byl David Semler, scenárista a režisér nového seriálu ČT "Filter", který se zaměřuje na dospívající hledající svou sexuální identitu. Pořad moderuje Vladimír Vokál.

Semler odmítá i výtku, že seriál divákům prostřednictvím postav vnucuje, co je správné a co špatné. Postavy podle něj nejsou rozdělené na kladné a záporné. „Všechny mají nějakou svoji chybu,“ říká. Ani konec nemá být jednoznačným happy endem či sdělením, jaký názor si má divák odnést.

Inspiraci přitom tvůrci hledali i v zahraničí. Semler sledoval Srdcerváče, jejich svět ale považuje za optimističtější, naivnější a stylizovanější. Za podstatnější inspiraci označil norský seriál Skam, konkrétně jeho třetí sérii s gay linkou.

Filter tak podle něj nemá být manifestem ani pouhým příběhem o sexualitě. Má především zachytit dospívání, chyby, první vztahy a touhu zapadnout. Jen jsou tentokrát v centru příběhu postavy, které v českých seriálech podobný prostor dosud příliš často nedostávaly.

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