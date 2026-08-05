„Kina jsou pro většinu lidí zastaralá idea,“ prohlásil minulý rok spolušéf Netflixu Ted Sarandos. A tehdejší situace mu zdánlivě dávala za pravdu. Během pandemie se lidé naučili sledovat filmy doma a do kin se vraceli jen pomalu. Kdysi dominantní superhrdinský žánr přestal být kasovní jistotou a stále četnější propadáky naznačovaly znepokojivou skutečnost: mladší generace, která byla klíčovou složkou blockbusterového publika, přestala mít o návštěvu kina zájem.
Navzdory nejvýdělečnějšímu víkendu v historii se však objevily i filmy, z kterých jsou nečekané propadáky.