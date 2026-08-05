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Katastrofické vize se mýlily, kina sbírají rekordní čísla. Mění se však divácké trendy

Jan Hron
  12:31

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Kbelík na popcorn ve tvaru Imax kamery pro film Odyssea. (5. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Filmové hity s vysokými tržbami jako Spider-Man: Zbrusu nový den, Odyssea či Posedlost vracejí lidi do kin a vzdorují apokalyptickým scénářům, že o potemnělé sály už není zájem. Vysoká návštěvnost ukazuje, že mladí lidé nechtějí trávit čas jen na telefonech a sociálních sítích. Naopak vyhledávají i prémiovější zážitky, jaké nabízí IMAX. Podle pozorovatelů kina nyní těží z toho, že je filmová nabídka pestřejší než dříve.

„Kina jsou pro většinu lidí zastaralá idea,“ prohlásil minulý rok spolušéf Netflixu Ted Sarandos. A tehdejší situace mu zdánlivě dávala za pravdu. Během pandemie se lidé naučili sledovat filmy doma a do kin se vraceli jen pomalu. Kdysi dominantní superhrdinský žánr přestal být kasovní jistotou a stále četnější propadáky naznačovaly znepokojivou skutečnost: mladší generace, která byla klíčovou složkou blockbusterového publika, přestala mít o návštěvu kina zájem.

Navzdory nejvýdělečnějšímu víkendu v historii se však objevily i filmy, z kterých jsou nečekané propadáky.

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