Zařiďte byt, natáčíme! Jak vznikalo Ozzákovo křeslo či interiéry seriálu MOST!

Ačkoliv se televizní pořad Prostřeno! věnuje především vaření, diváci ho často sledují z jiného důvodu – aby ukojili svoji potřebu nahlížet do soukromí jiných lidí. Takzvané šmejdění po bytech a domech soutěžících je součástí každé epizody této reality show amatérských kuchařů. Interiéry a mnohdy až obscénní vpády do soukromí cizích lidí hrají důležitou roli i v další reality show Výměna manželek. Je to přece nekonečně zábavné, vzrušující a skandální: Jak to kdo doma má? Co kde schovává? Má uklizeno, nebo chlívek?Jak to vypadá doma u jiných, to zkrátka zajímá hodně lidí.