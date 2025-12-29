Osmdesát pět procent získal letos pouze jediný film. Příběh poválečného emigranta hledajícího v Americe nový začátek Brutalista režiséra Bradyho Corbeta. Podle Mirky Spáčilové vrací toto dílo film k podstatě a délku 215 minut divák takřka nevnímá.
„Výraz, jímž Brody při snobské hostině reaguje na otázku, jaké to bylo za války, je nepopsatelný a nepřenosný. Zraňující neomalenost dobrodinců mu napoví, že tu vždycky bude cizincem, milosrdně trpěným podivínem,“ píše v recenzi Mirka Spáčilová.
„Film však pocity nevyslovuje, právě tak velké dějiny zmiňuje jenom v útržcích ze zpráv a z propagačního portrétu místa, odkud hrdina hodlá Ameriku dobýt. Doslova i obrazně se Brutalista řadí do rodiny dobyvatelských kronik jako snímek Až na krev, s nímž sdílí všechny přísady silné filmařiny z jiných časů,“ pokračuje recenzentka.