FILMY ROKU: Nejlepší byl Brutalista, na úplném dně Toulová. Zklamali i chvilkaři

Autor:
  14:37
Nejnavštěvovanějšími filmy roku v českých kinech jsou Minecraft film, F1 a Vyšehrad Dvje. Ani jeden se ale nedostal mezi pět nejlépe hodnocených filmů redaktorů kulturní rubriky iDNES.cz. Těm vévodí Brutalista. Na chvostu se suverénně usadila režisérka Eva Toulová.
Část 1/10

Brutalista (85%)

Osmdesát pět procent získal letos pouze jediný film. Příběh poválečného emigranta hledajícího v Americe nový začátek Brutalista režiséra Bradyho Corbeta. Podle Mirky Spáčilové vrací toto dílo film k podstatě a délku 215 minut divák takřka nevnímá.

„Výraz, jímž Brody při snobské hostině reaguje na otázku, jaké to bylo za války, je nepopsatelný a nepřenosný. Zraňující neomalenost dobrodinců mu napoví, že tu vždycky bude cizincem, milosrdně trpěným podivínem,“ píše v recenzi Mirka Spáčilová.

„Film však pocity nevyslovuje, právě tak velké dějiny zmiňuje jenom v útržcích ze zpráv a z propagačního portrétu místa, odkud hrdina hodlá Ameriku dobýt. Doslova i obrazně se Brutalista řadí do rodiny dobyvatelských kronik jako snímek Až na krev, s nímž sdílí všechny přísady silné filmařiny z jiných časů,“ pokračuje recenzentka.

Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do USA usiluje o realizaci svého velkolepého stavebního projektu navzdory osobním i profesním výzvám.
Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do USA usiluje o realizaci svého velkolepého stavebního projektu navzdory osobním i profesním výzvám.
Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do USA usiluje o realizaci svého velkolepého stavebního projektu navzdory osobním i profesním výzvám.
Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do USA usiluje o realizaci svého velkolepého stavebního projektu navzdory osobním i profesním výzvám.
37 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

Video Killed The Radio Star. A kdo zabil MTV? Slavná televize končí s videoklipy

Největší hit kapely Buggles nazvaný „Video Killed The Radio Star“ stylově...

Slavná hudební stanice MTV ukončí po celém světě k poslednímu prosinci vysílání několika svých hudebních kanálů. Výjimkou budou pouze Spojené státy, kde pro diváky zůstane jen jediný kanál MTV HD,...

29. prosince 2025  10:34

Dallas, Herkules, nebo MacGyver? Hlasujte, který seriál byste rádi vrátili na obrazovky

Ze seriálu Herkules (1995)

Streamovací služby v čele s Oneplay letos vsadily hned na několik návratů seriálů z devadesátých let a začátku milénia. Comeback zažily třeba Čarodějky, Melrose Place, Beverly Hills 90210 nebo...

29. prosince 2025

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium
Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby...

Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez...

28. prosince 2025

Seděly jí ženy od rány. S mou vizáží hrát svůdnice? smála se Eva Svobodová

Premium
„Nebyla jsem typ na milovnice a princezny, ale stejně jsem si tu svou profesi...

Eva Svobodová patřila mezi nejvýraznější divadelní herečky, film jí ale mohl nabídnout daleko víc zajímavých rolí. Diváci si ji mohou pamatovat nejen ze Švejka a z komedie Drahé tety. Také jistě...

28. prosince 2025

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  13:16

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

28. prosince 2025  12:15

GLOSA: Milostpaní, tak už proboha pojďte! Cibulkův kalendář láká do starých časů

Libuše Švormová a Rudolf Hrušínský ve filmu Jak se krade milión (1967)

Zpravidla kalendář slouží jako vodítko k prozaické současnosti, aby člověk věděl, kdy mají obchody zavřeno a na kdy se objednal k zubaři, ale existují také kalendáře, které týden co týden nabídnou...

28. prosince 2025  11:39

RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává

V rolích Cyrana, Roxany a Kristiána excelují Jiří Zapletal, Milana Gorská a...

Už když se před oponou ještě před zhasnutím objevila Maria Leherová coby spontánní prodavačka popcornu, cítil jsem, že to bude dobré. A bylo, víc než to. Ač trpím zdrženlivostí k závěrečným aplausům...

28. prosince 2025  8:13

Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Premium
Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020.

Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava Foglara. Jde o moderní román plný nejistoty a nebezpečí. Rychlé šípy se v něm utkávají nejen se záludným...

27. prosince 2025

Rodiče své utrpení předávají dětem v genech. Mě uzdravilo psaní, líčí terapeutka

Premium
Anna Fodorová. Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké...

Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké škole, později Annu Fodorovou její minulost přivedla ke studiu psychoterapie. Vyrůstala v rodině dvou spisovatelů, ale sama začala psát...

27. prosince 2025

Co je Sandonoriko? Překlad Nekonečného příběhu kypí nekonečnou fantazií

Premium
Noah Hathaway ve filmu Nekonečný příběh (1984)

V čase předvánočním a mezi svátky se kromě všech možných pohádek a komedií v televizním programu objeví rovněž nestárnoucí fantasy klasika Nekonečný příběh. Tedy původní film z roku 1984 režiséra...

27. prosince 2025

Děti hlídá robot, rodiče mají jen jako hologram. Získá animák Arco Oscara?

Z filmu Arco

Rodinný animovaný film Arco nominovaný na Zlaté glóby a Evropské filmové ceny bude uveden v exkluzivních předpremiérách v českých kinech od 27. prosince do 4. ledna. Na produkci se podílela herečka...

27. prosince 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.