FILM 2025: Zase Zlatovláska a Sněhurka. Kina obsadí i nová marvelovka či Avatar

Krátce a stručně Maria. Tak se jmenuje novoroční přírůstek kin i jeho hrdinka, proslulá pěvkyně Maria Callasová, již ztvárnila Angelina Jolie. Už nyní sbírá nominace na ceny pro nejlepší herečku a za kostýmy, byť některé z prvních recenzí tvrdí, že respekt vůči titulní postavě hraničí až s pochlebováním.

Dětem zpříjemní návrat do školy trojice animovaných novinek, jmenovitě Hokus pokus Diplodokus, jehož hrdinou je malý komiksový dinosaurus, Katak: Odvážná velryba, líčící putování do severských končin, a Paddington v džungli, jenž peruánského medvídka při pátrání po tetě zavede do země jeho původu.