Už 38. ročník plzeňského festivalu slibuje průřez českými snímky poslední sezony i řadu premiér a předpremiér. Bude se konat od 26. září do 1. října.
V soutěžích o Zlatého ledňáčka celovečerních hraných a animovaných filmů se mezi sebou utká 9 celovečerních filmů, 9 dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů.
„Výrazným rysem letošního festivalu je silné zastoupení rodinných filmů a filmů pro děti, často v premiérách a předpremiérách, stejně tak se diváci mohou těšit na řadu zbrusu nových filmových i televizních titulů,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.
Finále zahájí Franz
Agnieszka Hollandová, jejíž snímek Šarlatán byl před pěti lety vybrán do užšího výběru 15 filmů nominovaných na Oscara, se vrací do českého prostředí s ambiciózním biografickým filmem o Franzi Kafkovi.
Jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století se zhmotňuje v ojedinělé autorské vizi, v koláži snů, dopisů a vzpomínek. Kdo byl Kafka? Introvert, workoholik, vegetarián? Nebo člověk se smyslem pro humor, co si liboval v absurditě? Hollandová balancuje mezi doku-filmem a snovou poetikou.
Vyhraje Sbormistr nebo Letní škola?
Letošní snímky představují silné příběhy i výjimečné tvůrčí přístupy. Zuzana Kirchnerová slaví s Karavanem mezinárodní úspěch – její intimní road movie o vztahu matky (Anna Geislerová) a syna s postižením bylo uvedeno v Cannes.
Celovečerní debut Dužana Duonga Letní škola, 2001 je prvním českým viet-filmem a stejně jako poetický snímek Na druhé straně léta Vojtěcha Strakatého, komorní coming-of-age o mladých ženských hrdinkách, rezonoval už na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
O cenu festivalu se utká také Sbormistr Ondřeje Provazníka, který otevírá téma zneužívání ve sborovém prostředí. Z festivalu v Karlových Varech si odnesl dvě ceny.
V porotě scenárista Futuramy
Soutěžní filmy a seriály na Finále hodnotí nezávislé mezinárodní odborné poroty, které zprostředkovávají nový pohled na českou kinematografii, a studentské poroty Západočeské univerzity v Plzni.
Mezi letošními členy a členkami mezinárodních porot jsou například americký scenárista seriálů Futurama či Teorie velkého třesku Eric Linus Kaplan nebo finská herečka Krista Kosonen, která mimo jiné účinkovala ve filmu Denise Villeneuva Blade Runner 2049.
V porotě usedne také francouzská dokumentaristka Judith Auffray, rumunský režisér a scenárista Marius Olteanu nebo uznávaný belgický producent Dries Phlypo a také oceňovaná polská střihačka Beata Walentowska.