Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále

Autor:
  13:30
Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě, která filmy a seriály na Finále hodnotí, zasedne mimo jiné scenárista seriálů Futurama a Teorie velkého třesku Eric Kaplan.
Scénárista seriálu Teorie velkého třesku či Futurama Eric Linus Kaplan.

Scénárista seriálu Teorie velkého třesku či Futurama Eric Linus Kaplan. | foto: Profimedia.cz

Hlavní cena filmového Festivalu Finále Plzeň - Zlatý ledňáček. (5. září 2024)
Režisér Martin Pavol Repka získal za film Od marca do mája Zlatého ledňáčka za...
V září přijde do českých kin nový film o spisovateli Franzi Kafkovi s názvem...
V září přijde do českých kin nový film o spisovateli Franzi Kafkovi. Na snímku...
32 fotografií

Už 38. ročník plzeňského festivalu slibuje průřez českými snímky poslední sezony i řadu premiér a předpremiér. Bude se konat od 26. září do 1. října.

V soutěžích o Zlatého ledňáčka celovečerních hraných a animovaných filmů se mezi sebou utká 9 celovečerních filmů, 9 dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů.

„Výrazným rysem letošního festivalu je silné zastoupení rodinných filmů a filmů pro děti, často v premiérách a předpremiérách, stejně tak se diváci mohou těšit na řadu zbrusu nových filmových i televizních titulů,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

Finále zahájí Franz

Agnieszka Hollandová, jejíž snímek Šarlatán byl před pěti lety vybrán do užšího výběru 15 filmů nominovaných na Oscara, se vrací do českého prostředí s ambiciózním biografickým filmem o Franzi Kafkovi.

Jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století se zhmotňuje v ojedinělé autorské vizi, v koláži snů, dopisů a vzpomínek. Kdo byl Kafka? Introvert, workoholik, vegetarián? Nebo člověk se smyslem pro humor, co si liboval v absurditě? Hollandová balancuje mezi doku-filmem a snovou poetikou.

Vyhraje Sbormistr nebo Letní škola?

V soutěži o Zlatého ledňáčka celovečerních hraných a animovaných filmů se mezi sebou utká 9 celovečerních filmů, 9 dokumentů, 13 televizních a internetových projektů a 12 studentských krátkých filmů.

Letošní snímky představují silné příběhy i výjimečné tvůrčí přístupy. Zuzana Kirchnerová slaví s Karavanem mezinárodní úspěch – její intimní road movie o vztahu matky (Anna Geislerová) a syna s postižením bylo uvedeno v Cannes.

Celovečerní debut Dužana Duonga Letní škola, 2001 je prvním českým viet-filmem a stejně jako poetický snímek Na druhé straně léta Vojtěcha Strakatého, komorní coming-of-age o mladých ženských hrdinkách, rezonoval už na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

O cenu festivalu se utká také Sbormistr Ondřeje Provazníka, který otevírá téma zneužívání ve sborovém prostředí. Z festivalu v Karlových Varech si odnesl dvě ceny.

V porotě scenárista Futuramy

Soutěžní filmy a seriály na Finále hodnotí nezávislé mezinárodní odborné poroty, které zprostředkovávají nový pohled na českou kinematografii, a studentské poroty Západočeské univerzity v Plzni.

Mezi letošními členy a členkami mezinárodních porot jsou například americký scenárista seriálů Futurama či Teorie velkého třesku Eric Linus Kaplan nebo finská herečka Krista Kosonen, která mimo jiné účinkovala ve filmu Denise Villeneuva Blade Runner 2049.

V porotě usedne také francouzská dokumentaristka Judith Auffray, rumunský režisér a scenárista Marius Olteanu nebo uznávaný belgický producent Dries Phlypo a také oceňovaná polská střihačka Beata Walentowska.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul

Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále

Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě,...

14. srpna 2025  13:30

Stephen King tajně navštěvuje náhodná knihkupectví a podepisuje zde své knihy

Slavný spisovatel Stephen King našel netradiční způsob, jak potěšit své fanoušky. Inkognito totiž chodí do knihkupectví a podepisuje zde náhodné výtisky svých knih. Nakupujícím tak dává šanci objevit...

14. srpna 2025  12:13

John Rambo je zpět. Už se ví, kdo v novém filmu převezme Stalloneho slavnou roli

Ačkoli vietnamský veterán John Rambo během let zestárl společně se svým představitelem Sylvesterem Stallonem, diváci by se měli dočkat dalšího pokračování. Příběh bude popisovat Rambovy začátky, což...

14. srpna 2025  10:13

RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

55 % Premium

Britská královna, americký prezident, udílení Oscarů. To byly opěrné body série Bláznivá střela z přelomu 80. a 90. let. Stejnojmenná novinka kin nic tak výstředního nevymyslela, pouze získala Liama...

14. srpna 2025

K novému cirkusu menu o čtyř chodech. Podívejte se, co letos nabízí Letní Letná

Na festival nového cirkusu Letní Letná do pražských Letenských sadů přijely tři francouzské a dva kanadské soubory světové úrovně. Jsou hlavními hvězdami programu. Festival zahájí tuto středu 13....

13. srpna 2025  15:26

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera Ye (známého pod někdejším jménem Kanye West) ze zrušeného slovenského festivalu do Prahy se postavili čeští ochránci lidských práv. Pořádají...

13. srpna 2025  13:04,  aktualizováno  14:46

Po 35 Grammy má Beyoncé svou první Emmy, zaujala kostýmy při fotbalové show

Slávou ověnčená americká hvězda Beyoncé si na své konto zapsala další úspěch. Kromě dosavadních 35 sošek Grammy se nově stala držitelkou také své vůbec první ceny Emmy. Po deseti neúspěšných...

13. srpna 2025  10:57

GLOSA: Big Ass World Tour? Kdepak. Post Malone ukázal skromnost a velké srdce

Do Česka poprvé dorazil americký raper, zpěvák, skladatel a producent Austin Richard Post, známý spíše pod svým uměleckým jménem Post Malone. Během večera v pražských Letňanech nabídl pestrý mix...

13. srpna 2025  9:38

RECENZE: Daroval jsem krev a plazmu, tak proč ne sperma? hlásí cyklus Sperminátoři

60 % Premium

Na jedné straně stojí Pavel, Jiří, Mitch, Pája a Jirka, na straně druhé Vlaďka, Sofie nebo Eliška s Kamilou. Ženy toužící po dítěti, muži nabízející oplodnění. Mnozí zdarma; jak na Nově v cyklu...

13. srpna 2025

Dan Brown za měsíc dorazí do Prahy, kde má děj nový příběh profesora Langdona

Autor světoznámé ságy zasadil děj nejnovějšího dobrodružství profesora Langdona do Prahy. V české metropoli proto jeden z nejúspěšnějších současných spisovatelů knihu s názvem Tajemství všech...

12. srpna 2025  21:59

Kanye West vystoupí v Praze, potvrdil šéf zrušeného slovenského festivalu

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, místo zrušeného slovenského festivalu Rubicon nakonec vystoupí na koncertu v Praze. Organizátor Rubiconu to napsal v e-mailu lidem, kteří si koupili...

12. srpna 2025  16:03

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

12. srpna 2025  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.