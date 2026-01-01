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Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy Braasi, mikiny a termolahve, kdyby byla zima, vějíře, kdyby se vrátilo vedro, nebo i karetní hru pro dlouhé chvíle během čekání na film. Poprvé má také festival vlastní vůni, a to parfém The Cinephile, který navrhla značka Alexmonhart.
Autor: Kviff
Designéři chtějí festivalovou nabídkou suvenýrů rozvíjet lokální výrobu a spolupráci s českými značkami. Letošní novinkou je odznáček s designem červeného koberce a sloganem „Vary Special Year“.
Autor: Kviff
Klíčenka s vizuálem 60. ročníku - červeným kobercem. Ten vytvořili designéři Aleš Najbrt a Jonatan Kuna.
Autor: Kviff
Studio Najbrt jako dlouholetý partner festivalu opět vsadilo na jednoduchost. Červený koberec má podle designérů vyjadřovat, že je tu pro každého a může se po něm projít. Na snímku hrnek Thun.
Autor: Kviff
„Červený koberec je tu prostě pro všechny, aby každý mohl prožít několik okamžiků slávy. Stíny, které se na něm budou postupně objevovat, jsou toho odrazem. Jsou další vrstvou letošního vizuálu a ožívají spolu s celým festivalem. Je to jakási projekce a film odehrávající se přímo na červeném koberci,“ říkají autoři Najbrt a Kuna.
Autor: Kviff
Festival letos navázal partnerství s českou designovou značkou Alexmonhart, která pro něj vytvořila parfém The Cinephile. „Vůně není určena pouze jako suvenýr nebo symbol společenského postavení. Slouží spíše jako trvalá připomínka vztahu člověka k festivalu a hodnotám, které tento festival představuje,“ uvádí značka Alexmonhart.
Autor: Kviff
Magnetky s proměnlivým vizuálem letošního karlovarského festivalu
Autor: Kviff
Značka Braasi vyvtvořila pro letošní ročník originální kolekce batohů, ledvinek i tašek.
Autor: Kviff
Například tento černý batoh, který návštěvníci najdou ve Festival Shopech.
Autor: Kviff
Součástí merche je i vějíř.
Autor: Kviff
Plakát 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech
Autor: Kviff
Taška české značky Braasi
Autor: Kviff
Jedním z festivalových suvenýrů jsou i náušnice ruční výroby.
Autor: Kviff
Festivalové oblečení se tiskne a vyšívá v českých firmách, například tato béžová mikina.
Autor: Kviff
Ponožky Ferdinand s vizuálem červeného koberce.
Autor: Kviff
Termohrnky v barvách festivalu
Autor: Kviff
Kšiltovka jako merch 60. ročníku filmového festivalu ve Varech
Autor: Kviff
A (nejen) pro kuřáky se najde i zapalovač v barvách letošního festivalu.
Autor: Kviff