Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?

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OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
Rodina Dustina Hoffmana: manželka ho chtěla už jako dítě, syn žil v Česku
Americký herec Dustin Hoffman letos na karlovarském festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dvojnásobný držitel Oscara během života vychoval šest...
Severská poetika i žížaly. Festival ukázal novou znělku se Stellanem Skarsgårdem
Karlovarský festival každý rok nabídne novou znělku, ve které se objeví jedna z hvězd světového či českého filmu. Na úvodním večeru aktuálního 60. ročníku tak měla premiéru další. V krátkém filmu se...
Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce
V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...
Mám stejné tetování, suše zavtipkoval Hoffman s redaktorkou. Jinak nemluvil
Herec Dustin Hoffman na červeném koberci na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech s nikým příliš nemluvil. Svědomitě však plnil povinnosti hlavní hvězdy programu....
Dojatý Hoffman převzal Křišťálový glóbus. Děkuji, že sdílíte mou starost o film, řekl
V Karlových Varech oficiálně začal 60. ročník filmového festivalu. Dustin Hoffman na úvod převzal z rukou Kryštofa Muchy a Karla Ocha Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...
Dýmka míru s indiány i zkušenost se smrtí. Filmařka líčí natáčení losí odysey
Její pátrání po tajemství, jež losy odedávna obestírá, ji zavedlo nejen do českých lesů, ale i vzdálených koutů Ruska a Kanady. Ve svém dokumentu Amoosed: losí odysea, který šel nedávno do kin a za...
Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se nezúčastní pátečního slavnostního zahájení karlovarského filmového festivalu. Uvedl to na síti X. Neúčast zdůvodnil tím, že večer má patřit filmům a...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila
Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....
Filmem pro stoletou tetu Eisenberg dojal Polsko i Hollywood. Její reakce ho mrzela
Americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg letos dorazí na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Hvězda filmů The Social Network, Zombieland nebo A Real Pain je známá nejen svými...
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ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu
Každému ročníku karlovarského filmového festivalu předcházejí měsíce i roky vyjednávání, drobných zázraků i zklamání. O tom, jaké byly ty letošní, promluvili ve festivalovém speciálu ROZHOVARY Moniky...
Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd
K Puppu? Na letiště? Nebo snad před jednu z mnoha luxusních restaurací? Sběratelé podpisů a fotek hollywoodských hvězd mají letos v Karlových Varech pěknou honičku. Pořadatelé ozdobili jubilejní...