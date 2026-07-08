Fotky svých dětí nesdílím. Dokument doplnila aplikace, která radí rodičům

Repkův film sleduje příběhy dvou rodin a zaměřuje se na sdílení fotografií dětí na sociálních sítích. Jedním z hlavních motivů dokumentu je i názor samotných dětí. Z výpovědí ve filmu vyplývá, že dětem sdílení jejich fotografií často příjemné není.
Repka, který debutoval filmem Od marca do mája, po projekci řekl, že při výběru protagonistů hledal především ochotu mluvit otevřeně. „Udělali jsme casting, který byl spíš o povídání. Maminka Alena z toho pak měla spíš pocit jako z terapie než z castingu. Hned se mi otevřela. Na holkách mě oslovilo, jak velmi dobře nad věcmi přemýšlely a dokázaly to formulovat. Takže tím mě hned přesvědčily, že je do dokumentu chci,“ uvedl k obsazení.
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Smazat už to nepůjde. Děti na internet rozhodně nepatří, varuje psycholožka
Natáčení podle něj bylo citlivé i kvůli tomu, že vstupoval do soukromí dvou rodin. „Jako filmař máte velkou moc měnit perspektivy. Já jsem si dal pravidlo, že je nebudu tahat za nos a budu naprosto transparentní,“ řekl režisér.
Na projekci navázala i debata o sdílení dětských fotografií na internetu. Ředitelka Nadace Vodafone Zuzana Holá upozornila, že rodiče často zveřejňují obsah, který jim v danou chvíli připadá nevinný, děti ho ale mohou po letech vnímat jinak.
„Sdílíme prvky z našeho života, a s tím i naše nebo cizí děti. Sdílíme šťastné chvíle a momenty, které nám připadají roztomilé. Ale dětem to za pár let třeba tak úplně připadat nebude,“ upozornila.
Do debaty přispěla i psycholožka Barbora Navaříková Goláňová podle níž není cílem sdílení úplně zakazovat, ale pomoci rodičům rizika minimalizovat. „Riziko tam bude vždycky, ale můžeme ho omezit,“ myslí si psycholožka, která vystoupila i v Repkově dokumentu.
Podle ní je důležité zamýšlet se i nad tím, proč chce rodič fotografii dítěte zveřejnit. „Často mi přijde, že motivací je rychlý dopamin, fotky dětí mají hodně lajků. Zároveň tím tvořím nějaký obraz o tom, jaký jsem rodič. Když tam jsou tyhle důvody, tak se snažím sdílení vyhnout. A když už sdílet chci, tak jen v uzavřené komunitě blízké rodiny,“ dodala.
Vodafone na debatě představil i bezplatný AI nástroj RODIcheck, který má rodičům pomoci rozhodnout, zda je vhodné sdílet konkrétní fotografii dítěte na sociálních sítích.
RODIcheck má fungovat jako jednoduchý pomocník pro chvíle, kdy si rodič není jistý, jestli fotku dítěte na sociální sítě dát, nebo raději ne. Nástroj se ptá na okolnosti snímku a upozorňuje na to, co může být citlivé. Třeba jestli fotografie neukazuje příliš z dítěte, jeho soukromí nebo prostředí, ve kterém se pohybuje. Smyslem není rodiče od sdílení odradit za každou cenu, ale nabídnout jim oporu ve chvíli, kdy váhají, jestli už podobný příspěvek není za hranou.