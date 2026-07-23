O držiteli ceny za mimořádný přínos rozhoduje festival. Kromě Janžurové se Zlaté korouhve dočkají také vítězové dvou dalších kategorií. V rámci česko-rakouské a mezinárodní soutěže budou ale o výsledcích rozhodovat diváci.
Název a podoba ocenění vychází z figurální větrné korouhve tyčící se na střeše trAktu ve Slavonicích, kde sídlí pořadatelský spolek. Cenu ztvárnila sochařka Sára Skoczková.
Předání první korouhve proběhne v rámci čtvrtečního zahájení festivalu. Iva Janžurová ji přebere za účasti své dcery, herečky, scenáristky a režisérky Sabiny Remundové.
Poctu herečce doplní také programová sekce festivalu, v rámci níž budou diváci moci shlédnout vybrané tituly z jejího celoživotního filmového působení. Promítat se budou snímky Kočár do Vídně, Petrolejové lampy a Morgiana.
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Na slavnostní udělení Zlaté korouhve naváže zahajovací projekce dokumentu Veřejný prostor Františka Skály. Snímek představuje Skálu jako výtvarníka, performera, hudebníka a autora, jehož tvorba dlouhodobě překračuje hranice jednotlivých uměleckých disciplín. Promítání se osobně zúčastní jak sám Skála, tak i režisér Petr Slavík.
Celým večerem návštěvníky provede moderátor Jan Onder. Festival mimo jiné připomene také sté výročí narození scenáristy Miloše Macourka projekcí komedie Pane, vy jste vdova!.
Za hranice Česka
Repertoár promítaných filmů letos rozšíří zmiňovaná mezinárodní soutěž. Diváci se tak kromě českých děl mohou těšit na výrazné tituly současné světové kinematografie, jako je španělsko-francouzský Sirât režiséra Olivera Laxe nebo britský Hamnet režisérky Chloé Zhao.
Druhá z nových soutěží vychází z polohy Slavonic na česko-rakouském pomezí. Návštěvníci v rámci ní budou moci shlédnout například rakouský snímek Napořád režisérky Sandry Wollner a český Poberta Ondřeje Hudečka, jehož projekci doprovodí herec Filip Kaňkovský. V soutěžním výběru budou tyto filmy stát vedle sebe.
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Kromě soutěžních snímků nabídne program také další sekce. Speciální místo mezi nimi zaujme oddíl Řemeslo, který na film nahlédne očima profesí stojícími za jeho vznikem. Každý titul doprovodí host z tvůrčího či technického štábu a přiblíží práci, kterou na něm odvedl. Účinkovat bude například režisér Robert Hloz nebo hudební skladatel Petr Mazoch.
Některé z nových titulů dále představí sekce Premiéry a na nastupující generaci filmařů se zaměří sekce Next Generation, která letos připomene 80. výročí FAMU.V předpremiéře se představí pásmo nejlepších děl v historii školy, a to včetně rané torby Jana Svěráka a Saši Gedeona. Další ze sekcí nesou název Klasika, Focus či Půlnoční projekce.
Doprovodný program
Filmovou nabídku rozšíří doprovodný program. Z hudební stránky nabídne 37 koncertů a DJ setů propojujících folklor, klasiku, gruzínskou polyfonii, jazz, rap, elektroniku i noise. Výrazné zastoupení zde získá německá scéna v čele s kapelou Errorr a českou experimentální tvorbu představí zpěvačka Never Sol.
Kromě filmu a muziky se diváci mohou těšit také na řadu výstav, instalací, divadelních vystoupení i autorských čtení. Festival prosákne do galerií, zahrad i do veřejného prostoru historického centra.
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„V letošním ročníku chceme Filmovou Renesanci Slavonice dále profilovat jako festival s jasnou a dlouhodobou identitou. Zavedení soutěžních sekcí a ceny Zlatá korouhev je jedním z důležitých kroků tímto směrem,“ uvedl ředitel festivalu Milan Mrázek. Kompletní program bude zveřejněn do konce července.
Filmovou Renesanci Slavonice pořádá spolek Trakt Slavonice, který se zaměřuje na kulturní, sociální a ekonomický rozvoj Slavonic a jejich okolí.