VIDEO: Kam se poděly střepy? Všimněte si chyb v Pekařově císaři

Zdá se to jako maličkost, ale pokud by nápis na šému, který našel Matěj a Scotta byl skutečně v hebrejštině, měli by ho oba číst v opačném směru, tedy zleva doprava. Správně by to mělo být opačně.

Jednou z klasických chyb je taky postava technika v záběru – v tomto případě je o scénu, kdy Golem probourá zeď. A až se budete dívat na scénu, v níž si Rudolf povídá se svým domnělým obrazem v zrcadle, zkuste si všimnout, kam se poděly střepy.

Další „botou“ je například vyprávění Tychona Brahe o Saturnu, který ale v době, kdy se film odehrává, ještě nebyl objevený. Podobně se do jednoho záběru dostalo i Národní divadlo, které za vlády císaře Rudolfa II. nestálo. Dívejte se pozorně, další nesrovnalosti třeba odhalíte sami.