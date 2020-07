Chlapci na útěku, žena na útěku. O čem vyprávějí příští příběhy kin

Členové výboru tentokrát vybírali z téměř stovky scénářů prakticky všech žánrů, od pohádek přes historické fresky až po příběhy ze současnosti. Vítězné práce podle porotců zastupují převážně dramata, v nichž se autoři zaměřili především na rodinné a vztahové souvislosti.

Některé z oceněných látek už navíc našly své producenty, takže se mohou chystat do výroby. Přihlášené anonymní texty studoval výbor čtyři měsíce. O čem vyprávějí tři nejlepší díla v hlavní kategorii?

„Tak třeba Kola slibují road movie dvou kluků, od útlého dětství opuštěných a vyloučených, kteří se bezhlavě a pudově pokusí při putování napříč východní a střední Evropou vzepřít beznaději svého osudu,“ popsal předseda výboru nadace Ivo Mathé.

Hrdinka Divočiny opustí násilnického manžela a se dvěma dcerami hledá útočiště na staré rodinné chatě u svého osamělého otce, jehož chorobné obavy z konce světa se protínají s varovnou silou přírody v podobě přemnožených divokých prasat; nálada hrozí blížící se katastrofou.

Pod názvem Poslední zhasne se zase tají komorní příběh sousedského konfliktu v pohraničí, v němž porota nalezla „až kafkovskou atmosféru a odkaz československé nové vlny“.

Vítězné projekty Kola Jan Němec, 170 tisíc korun Divočina Evženie Brabcová, Benjamin Tuček, 170 tisíc korun Poslední zhasne Michal Hogenauer, 170 tisíc korun Brutální vedro Albert Hospodářský, 200 tisíc korun

Nicméně nejvyšší částku dostal vítěz kategorie mladých autorů do 33 let Hvězda zítřka, a to za Brutální vedro. „Originálně a syrově napsaný scénář vypráví současný generační příběh mladého muže, jenž prožívá sérii nečekaných, zdánlivě náhodných setkání, nicméně pospojovaných v pevnou výpověď o souvztažnosti všeho kolem nás. Dá se říci, že líčí obrození kolektivní duše, které přichází, když je nejhůř,“ shrnul Mathé.

Z námětů oceněných v minulých ročnících měl letos premiéru Modelář a v srpnu se předvede Šarlatán, jehož plánovaný vstup do kin po světové premiéře na Berlinale odsunula pandemie.

Jiné tituly podpořené na svém počátku Filmovou nadací se představí divákům příští rok. Patří k nim třeba historické drama Kryštof, které vzniká v režii Zdeňka Jiráského podle textu Kristiána Sudy, a také životopisný velkofilm Petra Václava Il Boemo, k jehož dotočení se tvůrci potřebují vrátit do Itálie, druhé vlasti skladatele Josefa Myslivečka, do oblasti nejsilněji postižené koronavirem.

Filmová nadace již vyhlásila nový ročník soutěže, jehož uzávěrka přihlášek je 28. února 2021. Upozorňuje, že s konkrétním scénářem se může autor přihlásit pouze jednou, a to i v případě, že se dílo od minulého pokusu přejmenovalo nebo přepracovalo.