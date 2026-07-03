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Filmem pro stoletou tetu Eisenberg dojal Polsko i Hollywood. Její reakce ho mrzela

Tereza Hrabinová
  15:00
Jesse Eisenberg na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)

Jesse Eisenberg na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025) | foto: AP

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Americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg letos dorazí na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Hvězda filmů The Social Network, Zombieland nebo A Real Pain je známá nejen svými rolemi, ale i neobvyklými životními příběhy.

Jesse Eisenberg má polsko-židovské kořeny. Jeho rodina pocházela z Polska, kde před druhou světovou válkou provozovala obchod s textilem. Část příbuzných emigrovala do Spojených států, jiní během holokaustu zahynuli.

Kvůli pratetě Doris, která se dožila 106 let, se vydal do Polska hledat místo, kde kdysi stál rodinný obchod. Cesta mu zabrala dva týdny, během ní měl autonehodu a přišel i o pas. Věřil, že fotografie budou pro pratetu znamenat symbolické uzavření minulosti.

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48 fotografií

„Myslel jsem si, že jí to změní život. Podívala se na fotky a jen řekla: ‚Jo, jo, to bylo ono.‘ A vůbec ji to nezajímalo,“ vzpomínal se smíchem v rozhovoru pro Vogue.

Když se ho novinář snažil přesvědčit, že ji to určitě potěšilo alespoň trochu, odpověděl: „Ne. Ani na mikroúrovni, ani na makroúrovni. Bylo jí to úplně jedno.“

Po smrti pratety Doris v roce 2019 začal rozvíjet příběh, z něhož později vznikl film Opravdová bolest (A Real Pain). Postava babičky Dory vychází právě z ní. Za scénář byl Eisenberg nominován na Oscara a dostal za něj cenu BAFTA. Keiran Culkin, který hrál jeho bratrance s polskými kořeny, dostal Oscara i řadu dalších cen.

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Během natáčení v Polsku si Eisenberg podle svých slov uvědomil, že jeho rodina v této zemi žila mnohem déle než ve Spojených státech. V roce 2024 proto požádal o polské občanství s tím, že chce znovu navázat spojení se zemí svých předků a přispět k lepším vztahům mezi Poláky a židovskou komunitou.

O rok později mu občanství slavnostně udělil prezident Andrzej Duda. Ten při slavnostním ceremoniálu uvedl, že ho těší, když „lidé z druhé strany oceánu uznávají své kořeny a chtějí znovu navázat spojení s Polskem“.

Dopis od právníků kvůli Woodymu Allenovi

Eisenberg psal divadelní hry už jako teenager. Jedna z nich měla jako hlavní postavu režiséra Woodyho Allena. Hru se mu dokonce podařilo dostat až k Allenovu týmu, místo pochvaly ale obdržel od režisérových právníků výzvu, aby s používáním jeho jména přestal.

Ironií osudu si o několik let později zahrál hned ve dvou Allenových filmech – Do Říma s láskou (To Rome with Love, 2012) a Café Society (2016).

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Čtyři měsíce pomáhal v azylovém domě

Během pobytu v Indianě, odkud pochází jeho manželka Anna Stroutová, strávil Eisenberg čtyři měsíce jako dobrovolník v organizaci Middle Way House, která pomáhá obětem domácího násilí.

Nezůstal ale jen u dobrovolnictví. V roce 2015 spustil kampaň, v níž slíbil dorovnat dary veřejnosti až do výše 100 tisíc dolarů. O tři roky později uvedl, že se díky fundraisingovým aktivitám podařilo pro organizaci vybrat téměř milion dolarů.

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Daroval ledvinu neznámému člověku

Na konci prosince 2025 podstoupil Jesse Eisenberg operaci, při níž daroval jednu ze svých ledvin neznámému příjemci. Později uvedl, že se zotavil velmi rychle a vede s jednou ledvinou zcela běžný život.

Potenciální dárci musí projít důkladnými zdravotními vyšetřeními, a právě proto podle Eisenberga často patří mezi nejzdravější lidi. Dodal také, že díky jeho daru získal pacient odkázaný na dialýzu šanci na plnohodnotný život.

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