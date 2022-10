V kinech je Šoumen krokodýl. Domácí mazlíček, který nemluví, zato zpívá

Krokodýl Lyle má v lidském světě tak trochu pocit, že o něj nikdo nestojí. Když se rodina Primmových přestěhuje do New Yorku a jejich syn Josh ho objeví v podkroví jejich nového domova, chlapec a krokodýl se velmi rychle spřátelí. Když ale Lyleovu existenci začne ohrožovat zlý soused pan Grumps, Primmovi se musí spojit s Lyleovým charismatickým majitelem Hectorem P. Valentim, aby ukázali světu, že rodina může vzniknout na nejneočekávanějších místech a že na velkém zpívajícím krokodýlovi s ještě větší osobností není rozhodně nic špatného.

Jednu z hlavních rolí v Šoumenovi krokodýlovi si zahrál španělský herec, držitel Oscara i Zlatého glóbu Javier Bardem. Přestože rodinnou hudební komedii na svém hereckém kontě zatím ještě nemá, podle svých slov si natáčení filmu opravdu užíval. Na to hrát komickou postavu, která tančí a zpívá, není ze svých rolí příliš zvyklý. „Velice mě lákala možnost natočit film, na který by se mohly dívat moje děti, a obecně vůbec všechny děti,“ říká herec. Podle něj je to hezký, dojemný a zábavný příběh, a bylo velice příjemné mít možnost se na jeho vzniku podílet.

Jeho postava Hectora P. Valentiho je člověk, který se chce živit herectvím, ale k tomu potřebuje partnera. Proto se tím nejlepším partnerem se pro něj ukáže být právě krokodýl Lyle. A tak ho začne učit tančit a zpívat. „Pak ale najednou musí odejít a opustit ho, a to je kritický bod celého příběhu. Ale samozřejmě všechno skončí dobře,“ prozrazuje Bardem.

„Vlastně to jediné, o co se moje postava snaží, je se s Lylem co

nejvíce sblížit a přesvědčit ho, aby účinkoval v představení, které Hector

nutně potřebuje uspořádat, aby vydělal peníze. Ale všechno je to

zprostředkováno formou spousty komediálních situací a hudby, ale také

prostřednictvím okamžiků laskavých, dojemných a láskyplných,“ dodává herec.

Zahrát si takovou postavu bylo podle Bardema velmi osvobozující. „Vlastně si můžete dělat, co chcete, jelikož pro vás neexistují žádná pravidla a žádné skryté motivy,“ dodává herec.

Podobám se Lylovi

Hlavní postavu krokodýla Lylea nadaboval, tedy přesněji nazpíval, kanadský zpěvák Shawn Mendes. „Lyle touží jen patřit do rodiny, mít skutečný domov a navázat se členy rodiny skutečný vztah, což je podle mého názoru velice krásný koncept,“ dodává zpěvák. Právě díky tomu je tak podle něj sympatický a tak moc s ním diváci soucítí.

Šoumen krokodýl USA 2022, 107 min. Premiéra: 26. 10. 2022 Režie: Josh Gordon, Will Speck Scénář: Will Davies (Podle knižní předlohy Bernarda Wabera) Hudba: Matthew Margeson, Benj Pasek, Justin Paul Hrají: Javier Bardem, Constance Wuová, Winslow Fegley, Scoot McNairy a Brett Gelman

Shawn Mendes si podle svých slov velkého dravce s velice jemnou a milou duší zamiloval a tvrdí, že, že se mu v řadě ohledů podobá. Slyšet vlastní hlas u digitálně vytvořené postavy byl pro něj zvláštní zážitek. „Svůj hlas vnímáte určitým způsobem, ale zároveň si uvědomujete, že tu figuruje v docela jiném kontextu,“ říká zpěvák.

„Jednou z nejzajímavějších částí filmu je vůbec první den, kdy Josh přijíždí do New Yorku a je naprosto vyděšený okolním ruchem a všudypřítomnými zvuky,“ doplňuje Kanaďan. A pak mu krokodýl Lyle ukáže všechny ty neprozkoumané zkratky a místa a lezou spolu například po okapech. Prolézají popelnice. A ocitají se ve městě na skutečně podivných místech. „Diváci tak mají možnost sledovat, jak se Josh pozvolna otevírá a získává jistotu, že se může po New Yorku pohybovat zcela bezstarostně,“ dodává Mendes.

Muzikál i s duety

Shawn Mendes na hudbě spolupracoval s několika renomovanými skladateli, Benjem Pasekem a Justinem Paulem. „Jsou to skuteční géniové. Celou dobu chtěli, abych měl pocit, že se mi skutečně daří vyjadřovat své vlastní pocity a názory,“ říká zpěvák. Podle svých slov vytvářel hudbu spíše popovým způsobem, ve filmu je tak mnohem víc popové hudby smíšené s klasickým muzikálovým stylem. „Hodně z toho pro mě bylo vlastně poměrně náročné, vžít se naplno do toho muzikálového stylu, který je Lyleovi s Hectorem vlastní. A připojit se k nim pro mě bylo opravdu zábavné a vzrušující,“ dodává zpěvák.

Ve filmu zazní také hned několik duetů, třeba ten Javiera Bardema s Constance Wuovou „Javier zní skutečně neuvěřitelně. Zpívat s ním byla obrovská zábava. A pro Constance platí totéž. Myslím, že nám všem oba naprosto vyrazili dech,“ hodnotí zpěv svých hereckých kolegů Mendes.



Film pojednává o hledání vlastního způsobu vyjádření. Je také o tom, jak se navzájem podporovat a naslouchat tomu, co by od nás ten druhý mohl potřebovat. Neosloví pouze dětské diváky, ale je v něm něco úplně pro každého „Sledovat Javiera a to, jakým způsobem se téhle role ujal, mi

v tom nejlepším možném smyslu naprosto vyrazilo dech,“ hodnotí Bardemův výkon Mendes. Nikdy by si nedokázal představit, že by se do nějaké takové role pustil, a je po celou dobu naprosto úchvatný. „Myslím, že v tomhle filmu si něco najde naprosto každý,“ uzavírá zpěvák.