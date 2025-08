10:00

Proč mají divácky úspěšné filmy zpravidla folklorní, nejčastěji přímo pohádkový základ? Jak to, že pohádkou bývá v podstatě i akční film, horor nebo sci-fi? Kde se v nás bere touha vyprávět stále podobné příběhy? Co mají společného Pretty Woman, Kmotr, Terminátor, Matrix či Vykoupení z věznice Shawshank? To vysvětluje etnolog a folklorista Jaroslav Otčenášek, náš největší znalec pohádek.