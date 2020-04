Online videotéky hlásí až šestkrát vyšší zájem. Vedou Vlastníci

Vyhlášení nouzového stavu změnilo běžný filmový provoz. „Březen byl mimořádný měsíc v mnoha ohledech, zhruba od 13. do 22. března jsme zaznamenali neuvěřitelný zájem o naše služby,“ uvádí výkonná ředitelka online kina DAFilms.cz Diana Tabakov. V týdnu od vyhlášení nouzového stavu se návštěvnost webu i jednotlivá přehrání filmů zvýšila až pětinásobně.

Festival Jeden svět se rozhodl kvůli opatřením vlády přesunout svou druhou polovinu právě na DAFilms.cz. Do programu se podařilo zařadit 18 filmů, které se nestihly odpromítat, a počet jejich přehrání odpovídá počtu diváků, kteří by je navštívili v kinech. Nejúspěšnějšími se staly makedonský dokument nominovaný na Oscara Země medu a deníkové záznamy ze syrského Aleppa Pro Samu, oba chystá do distribuce společnost Artcam.

Nešlo však jen o festivalové tituly, v březnu byly přehrány téměř dvě třetiny děl z dvoutisícového katalogu DAFilms.cz. Zatímco u jednorázových přehrání vede jednoznačně film Vlastníci Jiřího Havelky následovaný Zemí medu, diváci s předplatným nejvíce sledovali na Oscara nominovaný animovaný film Dcera, Formanovy Lásky jedné plavovlásky a slovenské drama Budiž světlo.

S postupujícím časem se ustálily i divácké návyky. V prvních deseti dnech karantény lidé sledovali filmy v jakoukoliv denní dobu, postupně se zájem přesunul spíše do podvečerních a večerních hodin nezávisle na všedním či víkendovém datu. Původní skokový nárůst se pak ustálil na 2,5násobku.

Zájem o uvedení online projevují také festivaly, po Jednom světu plánuje DAFilms.cz spolupráci na přehlídce Czech That Film, uvádí program Visions du Réel a jedná s akcí v Sheffieldu. Nejvíce videotéku těší, že lidé jsou ochotni za film na internetu platit. „Podporují tak tvůrce, kteří u nás obdrží 60 procent z ceny za každé přehrání,“ líčí Diana Tabakov. Z přehrání italských děl zase DAFilms.cz dává 40 procent na podporu nemocnic v Lombardii.

Prudký nárůst návštěvnosti zažívá i online videopůjčovna Aerovod, kterou provozuje distribuční společností Aerofilms. „Proti zatím nejúspěšnějšímu měsíci v historii, kterým byl prosinec 2019, zaznamenal Aerovod v březnu 2020 šestinásobné navýšení tržeb. Zájem neopadl ani v dubnu, sledovanost roste všem filmům v katalogu, zdaleka nejvíce však lidé nyní vyhledávají komedie,“ potvrzuje dramaturg Jakub Němeček.

Mezi nejsledovanější snímky aktuálně patří cestopis Afrikou na pionýru, komedie Vlastníci, oscarový Parazit či horor Slunovrat. V uplynulých dvou týdnech přibyly v nabídce Aerovodu domácí dokumenty The Sound is Innocent, Viva video, video viva, Jiří Trnka: Nalezený přítel a Manželské etudy: Nová generace i hrané filmy Domestik, Všechno bude, Teroristka a Hastrman.

„Vedle Aerovodu máme projekt Moje kino Live, kam si divák si zakoupí e-vstupenku do svého oblíbeného sálu, ale jakkoli je zájem o naše online služby velkou morální vzpruhou, příjmy z nich nám ani zdaleka nemohou plně nahradit výpadek tržeb z kin,“ podotýká ředitel Aerofilms Ivo Andrle.