Selský rozum by to viděl jednoznačně. Dejme tomu, že by si někdo bez vašeho svolení „půjčoval“ vaše kolo a pokud by je musel vrátit, žádal by po vás náhradu škody za dobu, kdy na něm nemohl jezdit. Nesmysl? Právě tak tomu bylo, než městský soud v Praze zamítl žalobu platformy Ulož.to, žádající náhradu nákladů od distribuční společnosti CinemArt.

Škoda ve výši skoro osm set tisíc korun jí měla vzniknout tím, že jí soud nařídil, aby zabránila nelegálnímu šíření filmu Šarlatán.