1. Ďábel nosí Pradu 2
Dlouho očekávané pokračování kultovní komedie z roku 2006 není jen nostalgickou vzpomínkou, ale ostrou reflexí současného mediálního světa. Příběh nás zastihuje v éře, kdy tištěné magazíny skomírají pod nadvládou influencerů. Zatímco Miranda Priestly (Meryl Streepová) čelí největší kariérní krizi, její bývalá asistentka Emily (Emily Bluntová) se vrací jako vlivná manažerka luxusního konglomerátu – a poprvé v životě má nad svou šéfkou navrch.
Do hry však nečekaně vstupuje i Andy (Anne Hathawayová). Z té se sice stala uznávaná novinářka, ale momentálně je bez práce. Návrat do redakce Runway se zdá být její jedinou šancí, jak se odrazit ode dna. Časopisem navíc otřásá skandál, který může definitivně zničit jeho prestiž i Mirandiny ambice na povýšení. Andy se coby nová šéfredaktorka hodlá do situace opřít a pokusit se o nemožné: zachránit potápějící se loď.
Zajímavostí je, že natáčení filmu se uskutečnilo v přísném utajení přímo během milánského týdne módy na přehlídce Dolce & Gabbana, kde se Meryl Streepová objevila v první řadě inkognito v roli Mirandy. Herečka se navíc v rámci propagace snímku objevila na obálce Vogue spolu se skutečnou Annou Wintourovou, vedoucí tohoto slavného časopisu. Oběma dámám je 76 let, což podtrhuje i jedno z témat filmu o síle a vlivu žen v pokročilém věku v průmyslu, který dříve uctíval pouze mládí.
2. Halston
Za pozornost ale rozhodně stojí i minisérie Halston. Ewan McGregor v ní podal vynikající výkon jako Roy Halston Frowick, první americká módní celebrita. Seriál dokonale mapuje vzestup a pád muže, který definoval styl 70. let, než o své jméno přišel kvůli špatným obchodním rozhodnutím.
Kostýmní designérka Jeriana San Juan měla přístup k archivům značky Halston a mnoho kostýmů bylo ušito přesně podle původních střihových plánů ze 70. let. A Ewan McGregor? Ten se kvůli své roli učil skutečně stříhat látku a drapovat na figuríně, aby jeho pohyby v ateliéru působily naprosto autenticky.
3. Klan Gucci
Pokud hledáte kombinaci luxusní módy a kriminálního dramatu, Ridley Scott vám ji naservíroval na stříbrném podnose. Klan Gucci mapuje historii rodiny Gucci, která je plná intrik, zrady a nakonec i vraždy. Lady Gaga jako Patrizia Reggiani je děsivá i fascinující zároveň. Ne každý ale byl s tímto dílem spokojen, rodina Gucci se ohradila proti tomu, jak snímek zpodobnil jejich předky a nechtěli s ním mít nic společného.
4. Nit z přízraků
Tento film je povinností pro každého, kdo vnímá módu jako umění. Daniel Day-Lewis hraje Reynoldse Woodcocka, precizního krejčího londýnské smetánky 50. let. Je to hluboká psychologická sonda do duše tvůrce, pro kterého je šití šatů rituálem.
Daniel Day-Lewis je známý svou metodickou přípravou, takže asi nikoho příliš nepřekvapí, že se učil šít u vedoucí kostýmního oddělení New York City Ballet. Jako závěrečnou zkoušku ušil kompletní repliku šatů od Balenciagy, přičemž jeho manželka v nich později skutečně vyrazila do společnosti.
5. Emily in Paris
I když je seriál často kritizován za nerealistické zobrazení Paříže, jeho vliv na módní průmysl je nepopiratelný. Kostýmy, které navrhuje legendární Patricia Fieldová (stála i za snímkem Ďábel nosí Pradu), jsou odvážné, barevné a okamžitě se stávají hitem internetových obchodů, a to do takové míry, že po odvysílání první řady vzrostlo vyhledávání baretů a kabelek značky Marc Jacobs o stovky procent.
6. Paní Harrisová jede do Paříže
Tento film je milostným dopisem vysoké krejčovině (haute couture). Sleduje příběh ovdovělé londýnské uklízečky Ady Harrisové, která se bláznivě zamiluje do šatů od Diora a rozhodne se, že musí mít vlastní. Je to hřejivý, vizuálně úchvatný snímek, který ukazuje módu jako nástroj sebeúcty a splněných snů, nikoliv jen jako symbol statusu.
Kostýmní výtvarnice Jenny Beavanová úzce spolupracovala s domem Dior. Podařilo se jí získat přístup k archivním návrhům z roku 1957 a repliky legendárních šatů byly vytvořeny s takovou přesností, že film získal cenu BAFTA a nominaci na Oscara za nejlepší kostýmy.
Móda ve filmu není jen o oblečení, je to vizuální jazyk, který pomáhá vyprávět stovky příběhů a výše zmíněné filmy nám navíc umožňují nahlédnout do světa, který je pro většinu z nás nedostupný, ale přesto formuje to, jak se každý den oblékáme i my. Protože, jak řekl slavný módní fotograf Bill Cunningham: „Móda je brnění pro přežití v realitě každodenního života.“