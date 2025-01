Je to jako Everest. Jude Law ztvární ve filmu Mág z Kremlu samotného Putina

„Ještě jsem na něm nezačal pracovat. Tedy, začal jsem, ale momentálně se to zdá jako Everest, který musím zdolat. Takže jsem na úpatí a přemýšlím: Kristepane, co jsem to řekl?“. Tak se cítím často, když na něco kývnu,“ uvedl Law.

Román, který napsal Giuliano da Empoli, někdejší poradce italského expremiéra Mattea Renziho, vyšel v roce 2022. Jen ten rok se prodalo 320 tisíc výtisků, napsal web La Croix. Empoli za svou prvotinu získal Cenu Francouzské akademie za román a byl nominován na francouzskou literární Goncourtovu cenu.

Příběh se odehrává v 90. letech minulého století po rozpadu Sovětského svazu. Hlavní postavou je Vadim Baranov, umělec, televizní producent reality show a následně poradce nadějného člena ruské bezpečnostní služby FSB (bývalé KGB) Vladimira Putina, který se stane prezidentem Ruska. Baranov vypráví o tajemstvích a mechanismech režimu, který pomohl vybudovat.

Projekt celovečerního snímku minulý rok odhalil časopis Variety, který napsal, že Baranova ztvární americký herec Paul Dano. Vedle Lawa si ve filmu také zahraje oscarová herečka Alicia Vikanderová známá z filmu Dánská dívka, herci Zach Galifianakis nebo Tom Sturridge. Podle francouzské stanice BFMTV termín natáčení zatím není znám.