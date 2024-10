Žeru tě, živote. Český loutkový film míří do boje o evropské Oscary

„Nominace na cenu Evropské filmové akademie je pro náš film krásným oceněním, které potvrzuje mezinárodní srozumitelnost jeho příběhu a to, že Kristina patří mezi nejvýraznější autorky naší generace,“ říká producent snímku Matěj Chlupáček. Režisérka Kristina Dufková k tomu dodala, že pro ni to stále neuvěřitelné a že největší radost má z toho že film konečně dokončila. „Toto téma je důležité i pro jiné, nejen pro mě, to mě těší nejvíc,“ říká.

Mezi historickými laureáty EFA byli v minulosti i čeští filmaři jako Miloš Forman, Věra Chytilová nebo Tomáš Luňák. „Pro naši produkční společnost je velkou ctí být v takové společnosti,“ dodává Chlupáček.

Film již získal ocenění na několika mezinárodních festivalech, například Cenu poroty na mezinárodním festivalu Annecy ve Francii. Uvedli ho také na mezinárodním festivalu v Šanghaji a italském Giffoni Film Festivalu.

Benův příběh

Nápad na snímek vznikl před třinácti lety, kdy režisérka a animátorka Kristina Dufková hledala námět na celovečerní film. V té době se jí dostala do ruky stejnojmenná knížka a hned věděla, že příběh Bena je přesně to téma, které chce zpracovat v loutkovém filmu, především pro dceru. „I když časem vyrostla, příběh Bena mě stále bavil a vracela jsem se k němu po pauzách. Teď jsem šťastná, že jsem ho mohla dotáhnout do konečné podoby loutkového filmu,“ objasnila Dufková.

Film je specifický svým zpracováním, písněmi, humorem a srozumitelnými tématy pro všechny generace. Hlavní postavu dvanáctiletého Bena namluvil Hugo Kovács. Hlasy dalším postavám poskytla například herečka Tatiana Dyková nebo herec David Novotný

Hudební stránku filmu zajistil držitel tří Českých lvů Michal Novinski spolu s hercem a muzikantem Jiřím Macháčkem, který se podílel také na scénáři. Pro film vznikly dvě písně – Žeru tě, živote a About Ben.