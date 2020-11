Když prší slzy, kam utíká žena od násilnického muže? Zase k ženě

Podle vlastního scénáře jej natáčí režisérka Michaela Semela. Pro filmařku, která se zatím podílela ještě na scénářích chystaného fantasy seriálu Sedmá brána, půjde o celovečerní prvotinu.

„Jsem přesvědčena, že násilí je téma, nad kterým by se neměly zavírat oči. A už vůbec ne tehdy, jde-li o násilí ve vztahu, potažmo o násilí na ženě,“ vysvětluje autorka, proč se navzdory současné vlně komedií vyhovujících divácké poptávce pustila do vypjatého dramatu, které se do kin chystá v dubnu 2021.



Hrdinkou příběhu je půvabná, ale zakřiknutá optička v podání absolventky ostravské konzervatoře Anety Kernové, která se již prosadila v mezinárodních projektech Jan Žižka, Carnival Row nebo Haunted.

Jan Burda, jenž má na kontě nominaci na divadelní Thálii za Doriana Graye a role v pohádce Zakleté pírko či v seriálu Inspektor Max, představuje jejího manžela, profesí policistu s narůstající spotřebou alkoholu. V opilosti se stává násilníkem, jenž od slovních útoků přejde ke krutému fyzickému napadání, přesto se jeho žena dlouho drží naděje, že se muž změní.



Až náhodné setkání s jinou někdejší obětí domácího násilí, kterou ztělesnila členka souboru brněnského Národního divadla Hana Drozdová, jí otevře oči. A co víc, podobná životní zkušenost obě ženy natolik sblíží, že jejich přátelství přeroste v lásku. Snímek ohlašuje i erotické scény.

Ve filmu, který podle autorky vznikl na základě několika skutečných příběhů, ztvární další postavy Eva Čížkovská, Karolína Krézlová, Matěj Dejdar, Petr Vondráček, Jaroslav Sypal, Kateřina Pechová, Peter Pecha, Ladislav Ondřej, Jan Fanta, Kája Pavlíček, Adam Novák, Sofia Sekelová, Andrea Kalousová, Jakub Moulis, Matyáš Hložek, Eliška Matzkeová, André Tatarka, Jakub Jíra a také nejsledovanější český tikťoker Adam Kajumi.

Tvůrci zdůrazňují, že jde „o filmový projekt se sociálně charitativním podtextem“, tedy že by mohl pomoci lidem, kteří domácí násilí zažívají, aby našli sílu ze svazku odejít. Natáčí se ostatně ve spolupráci se vztahovým koučem, jehož klientkami nezřídka bývají právě oběti partnerských válek.