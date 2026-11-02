Nový James Bond? Spekulace jsou lichotivé, přiznal herec Jack Lowden

V rozhovoru pro britský magazín GQ, který vyšel v pondělí, se skotský herec krátce vyjádřil ke spekulacím, podle nichž patří mezi favority na roli nového Jamese Bonda. O jeho možné účasti na kamerových zkouškách informoval také magazín The Hollywood Reporter. O slavnou roli se podle médií ucházejí také Callum Turner a Josh O’Connor.
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Lowden reagoval rovněž na slova svého kolegy ze seriálu Slow Horses Garyho Oldmana. Ten v září v kanadském pořadu The Morning Show prohlásil, že tvůrci už možná nového Bonda vybrali, a vyjádřil své přání, aby jím byl právě Lowden. „Už se rozhodli, ale zatím to neoznámili. Takže Jackovi držím palce,“ uvedl Oldman.
Magazín The Hollywood Reporter později s odvoláním na svůj zdroj uvedl, že v době Oldmanova výroku ještě nebyl agent MI6 vybrán.
„Je to všechno velmi lichotivé,“ řekl Lowden. Zároveň ale dal najevo, že nechce spekulace dál živit. „Je hezké, když se o vás mluví, ať už v souvislosti s jakoukoli rolí. Nechci ale přilévat olej do ohně,“ uvedl.
Dodal, že ho Oldmanova podpora těší. „Je to moc milé. Gary je zlatíčko a od někoho, jako je on, to obzvlášť potěší. Nijak se tím ale nezabývám,“ dodal.
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Magazín GQ upozornil také na jednu zajímavou souvislost. Nina Goldová, která Lowdena obsadila do jeho průlomové role Rivera Cartwrighta v seriálu Slow Horses, nyní vede taktéž hledání nástupce Daniela Craiga. V případě zmíněného seriálu přitom měla dobré oko, Lowdena za herecký výkon nominovali na cenu Emmy.
Kamerové zkoušky na bondovku v režii Denise Villeneuvea se podle dřívějších informací uskutečnily koncem října v Londýně. Scénář připravuje Steven Knight, autor seriálu Gangy z Birminghamu. Film vzniká pod hlavičkou studia Amazon MGM Studios.