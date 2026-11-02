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Nový James Bond? Spekulace jsou lichotivé, přiznal herec Jack Lowden

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  15:55
Jack Lowden v Londýně (24. listopadu 2025)

Jack Lowden v Londýně (24. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Jack Lowden jako pan Darcy
Kdo bude nový James Bond? Zleva Callum Turner, Josh O’Connor a Jack Lowden.
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Skotský herec Jack Lowden reagoval na spekulace, že by mohl převzít roli Jamese Bonda po Danielu Craigovi. Zájem, který okolo něj panuje, označil za lichotivý, další komentáře ale odmítl. Podpořil ho také jeho herecký kolega Gary Oldman, který by si přál, aby se Lowden stal novým agentem 007.

V rozhovoru pro britský magazín GQ, který vyšel v pondělí, se skotský herec krátce vyjádřil ke spekulacím, podle nichž patří mezi favority na roli nového Jamese Bonda. O jeho možné účasti na kamerových zkouškách informoval také magazín The Hollywood Reporter. O slavnou roli se podle médií ucházejí také Callum Turner a Josh O’Connor.

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Lowden reagoval rovněž na slova svého kolegy ze seriálu Slow Horses Garyho Oldmana. Ten v září v kanadském pořadu The Morning Show prohlásil, že tvůrci už možná nového Bonda vybrali, a vyjádřil své přání, aby jím byl právě Lowden. „Už se rozhodli, ale zatím to neoznámili. Takže Jackovi držím palce,“ uvedl Oldman.

Magazín The Hollywood Reporter později s odvoláním na svůj zdroj uvedl, že v době Oldmanova výroku ještě nebyl agent MI6 vybrán.

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„Je to všechno velmi lichotivé,“ řekl Lowden. Zároveň ale dal najevo, že nechce spekulace dál živit. „Je hezké, když se o vás mluví, ať už v souvislosti s jakoukoli rolí. Nechci ale přilévat olej do ohně,“ uvedl.

Dodal, že ho Oldmanova podpora těší. „Je to moc milé. Gary je zlatíčko a od někoho, jako je on, to obzvlášť potěší. Nijak se tím ale nezabývám,“ dodal.

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Magazín GQ upozornil také na jednu zajímavou souvislost. Nina Goldová, která Lowdena obsadila do jeho průlomové role Rivera Cartwrighta v seriálu Slow Horses, nyní vede taktéž hledání nástupce Daniela Craiga. V případě zmíněného seriálu přitom měla dobré oko, Lowdena za herecký výkon nominovali na cenu Emmy.

Kamerové zkoušky na bondovku v režii Denise Villeneuvea se podle dřívějších informací uskutečnily koncem října v Londýně. Scénář připravuje Steven Knight, autor seriálu Gangy z Birminghamu. Film vzniká pod hlavičkou studia Amazon MGM Studios.

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