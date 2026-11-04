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Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

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  16:16
Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026) | foto: AP

Dua Lipa a Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)
Kdo bude nový James Bond? Zleva Callum Turner, Josh O’Connor a Jack Lowden.
Jack Lowden v Londýně (24. listopadu 2025)
Jack Lowden jako pan Darcy
21 fotografií
Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky. Kdo slavného agenta 007 v připravovaném filmu režiséra Denise Villeneuvea ztvární, zatím ale tvůrci oficiálně neoznámili.

Finální kamerové zkoušky se podle zahraničních médií uskutečnily koncem října v Londýně. Mezi dalšími herci, o nichž se v souvislosti s rolí nového Bonda spekuluje, jsou hvězda seriálu Slow Horses Jack Lowden nebo herec Josh O’Connor.

Nyní se podle serveru NME objevily zprávy, že Turner, který nedávno ztvárnil hlavní roli v newyorské romantické komedii Na jednu noc, se v pátek 30. října dostavil do Bray Studios v hrabství Berkshire na kamerové zkoušky. Ty se podle dostupných informací konaly o víkendu a pozváno na ně mělo být tři až pět herců.

Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting

Britský deník The Sun také upozornil, že Turner odstoupil z funkce ředitele společnosti Twentytwo Films Ltd., produkční firmy, kterou založil se svou manželkou, zpěvačkou Dua Lipou. Podle některých médií by to mohlo naznačovat, že se herec připravuje na zásadní kariérní závazek, který by mohl ovlivnit jeho pracovní plány na několik let dopředu.

Kontrola v britském obchodním rejstříku Companies House však ukázala, že Turner na funkci ředitele rezignoval už v prosinci loňského roku. Časová souvislost s aktuálním výběrem nového Jamese Bonda tedy není tak jednoznačná, jak původní spekulace naznačovaly.

Hledání nového agenta 007 oficiálně začalo v květnu letošního roku a od té doby se jako možní nástupci Daniela Craiga, který se s rolí rozloučil ve filmu Není čas zemřít z roku 2021, skloňuje řada hereckých jmen.

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Producentka Amy Pascalová, která nový film o Jamesu Bondovi připravuje pro Amazon, uvedla, že nový představitel agenta 007 by měl být vybrán do konce roku 2026. „Postupujeme velmi, velmi metodicky. Vždyť Daniel Craig je těžko nahraditelný. A musí to být něco opravdu jiného, co bude strhující, vzrušující a originální,“ dodala.

Turner si získal podporu bývalého Bonda

Turnera by v roli agenta 007 rád viděl také jeho herecký kolega Pierce Brosnan, který slavného agenta MI6 ztvárnil ve čtyřech filmech. „S Callumem jsem už v minulosti spolupracoval a je opravdu skvělý,“ řekl v rozhovoru pro časopis Vanity Fair. Dodal, že všichni herci, o nichž se v souvislosti s rolí spekuluje, mají podle něj vlastní charisma a slibnou hereckou budoucnost.

Brosnan zároveň zdůraznil, že už dnes spekulace kolem Jamese Bonda sleduje jen jako divák. „Jsem prostě člověk z ulice, který se nemůže dočkat, až uvidí, kdo tuto epickou roli filmové historie ztvární dál,“ řekl.

„Všichni tito mladí muži mají před sebou dlouhou hereckou kariéru,“ dodal. Na otázku, jakou radu by dal příštímu představiteli agenta 007, Brosnan odpověděl: „Ať už tuto roli ztvární kdokoli, přeji mu v životě to nejlepší, sílu a odvahu.“

Nový James Bond? Spekulace jsou lichotivé, přiznal herec Jack Lowden

Nadšený je také z režiséra Denise Villeneuvea, který má novou bondovku natočit. „Myslím, že nás to naprosto ohromí,“ řekl bývalý představitel agenta 007.

Jisté zatím je, že nový film vznikne pod hlavičkou Amazon MGM Studios a scénář připravuje Steven Knight, autor seriálu Gangy z Birminghamu.

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