Zatímco sály kin praskaly ve švech, v recenzních rubrikách se mluvilo o pádu legendy a suterénu zábavy.
Věra Chytilová jako nový Zdeněk Troška
Dobová kritika, zvyklá na sofistikovanější polohy režisérky Věry Chytilové, byla k prvnímu porevolučnímu počinu první dámy českého filmu nemilosrdná. Recenzent Petr Sládeček v Lidových novinách tehdy článek nazval jízlivě „Dědictví aneb Troška dynamitu“. Touto hříčkou jasně naznačil, že film podle něj patří spíše do kategorie lidových komedií než k umělecké satiře.
Kritikům na Bohušovi vadilo téměř vše:
- Absence řádu: Film byl vnímán spíše jako koláž skečů bez silného děje.
- Herecká exhibice: Bolek Polívka byl obviňován z nekontrolovaného přehrávání, které „přebilo“ jakýkoli hlubší význam. Kritička Mirka Spáčilová tehdy recenzi v MF DNES výmluvně nazvala Jedna velká folklórní manéž.
- Vulgarita: Ta nebyla vnímána jako prostředek charakterizace, ale jako samoúčelné populistické gesto.
|
GLOSA: A Bohuš si nás kúpí všecky. Do kin se vrací Dědictví aneb Kurvahošigutntág
„Iritující bylo také to, že Chytilová ve stejné době byla jednou z nejhlasitějších odpůrkyň privatizace Barrandova. Stála si za tím, že by měla existovat státní podpora kinematografie, aby svobodně vznikaly umělecké snímky, které jinak v čistě komerčním prostředí byly bez šance,“ píše v Deníku N filmový kritik Kamil Fila.
„Ve chvíli, kdy přišla s Dědictvím, v němž odhodila veškerou sofistikovanost a exploatačně útočila na publikum nejkřiklavějšími znaky doby, čímž ze své kritiky udělala zboží pro masy, ji intelektuální veřejnost považovala za pokryteckou zrádkyni vlastních ideálů,“ dodává Fila.
Dědictví aneb Bolku, drž se manéže?
Dobové kritiky nezůstal ušetřen ani výkon Bolka Polívky. V odborném časopise Iluminace vyšla v roce 2024 dvaadvacetistránková studie filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág, ve které autor Ondřej Zach píše, že se „z mistrova výstupu v osmdesáti procentech jeho pobytu na filmovém pásu stala samoúčelná exhibice [… v níž] proud šklebů a hlučných výkřiků zcela umlčel to tiché a lidské, pro co jsme vždycky chodili na Polívkova Trosečníka, Pépeho či Šaška a královnu.“
Miroslav Donutil a Bolek Polívka ve filmu Dědictví Věry Chytilové.
Diváci versus kritici: Bitva o selský rozum
Zatímco kritici psali o nevkusu, u publika se zrodil fenomén. Diváci totiž v Bohušovi neviděli jen ožralého burana, ale archetyp člověka vhozeného do světa peněz bez návodu k použití.
Jak trefně poznamenal jeden z diváků v pozdějších reflexích na ČSFD: „Dědictví určitě není podívanou pro všechny sorty diváků, ale je nejlepší komedií jak Chytilové, tak Polívky. Kdo z Čechů by z tohoto filmu neznal aspoň jednu hlášku?“
Části diváků však vadila Bohušova přízemnost, vnímali ji jako glorifikaci omezenosti. „Vesnické buranství v podání Bolka Polívky je až nechutně realistické,“ stěžovali si ti, pro které byl Bohušův střet s luxusním hotelem Slavie spíše zdrojem studu než smíchu.
|
Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková
Kritizována byla i repetitivnost humoru – názor, že kdyby byl film o půl hodiny kratší, byl by údernější, zaznívá v diskuzích dodnes.
Moderní obrat: Bolestivě přesná diagnóza
Muselo uplynout třicet let, aby kritika „vychladla“ a uznala, že Chytilová s Polívkou vytvořili prototyp české postkomunistické komedie. „Šokující obrat v přijímání Dědictví se projevil v roce 2020, kdy Sdružení české filmové kritiky vydalo výsledek ankety o nejlepší tuzemský snímek za uplynulých třicet let. První skončil Kolja Jana Svěráka, druhý byl Kouř Tomáše Vorla a třetí bylo Dědictví,“ prozradil Kamil Fila.
„Asi nejvýstižnějším vyjádřením úplnosti tohoto obratu v hodnocení filmu je pak publicistická noticka Václava Limberka [...], kde autor v roce 2022 označuje Dědictví za ‚monument, jehož pevnost s lety jen zesílila‘ a ‚vybroušený klenot‘, tvrdě, že ‚co bylo na filmu nejvíce kritizováno, jako Polívkova herecká exhibice nebo neherecký projev Šárky Vojtkové, jsou dnes jeho největší přednosti‘,“ napsal někdejší filmový novinář Ondřej Zach, pozdější nejvýše postavený Čech v HBO.
Moderní recenzenti dnes film nehodnotí jako pokleslou zábavu, ale jako sociální grotesku zachycující obrázek společnosti ovládané penězi bez rozumu.
Příběh zemitého lesního dělníka Bohuše podle recenzenta iDNES.cz Jindřicha Götha definuje 90. léta české kinematografie a je také v lecčems vizionářský.
Dnešní odborná veřejnost na filmu oceňuje:
- Pravdivost transformace: Ukazuje fascinaci penězi a naprostou ztrátu hodnot v raném kapitalismu.
- Nadčasovost: Scény, které dříve dráždily svou vulgaritou, jsou dnes vnímány jako trefné zobrazení arogance moci a bohatství.
- Kultovní status: Hlášky se staly pevnou součástí popkulturní paměti a film dokázal zůstat v paměti diváků déle než většina tehdejších uměleckých děl.
Vítězství Bohuše Stejskala nad časem
Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že se Chytilové podařilo natočit jeden z nejvýznamnějších českých filmů vůbec. To, co bylo kdysi kritizováno jako vulgární exces nebo režijní lajdáctví, je dnes vnímáno jako hlavní ingredience, která dává snímku jeho nezaměnitelnou, syrovou chuť.
Bohuš Stejskal nakonec svůj boj vyhrál na všech frontách – nejen nad úlisným číšníkem v hotelu nebo nafoukaným personálem luxusních restaurací, ale především nad generacemi kritiků. Trvalo to sice tři desetiletí, ale z toho, co mnozí nazývali odpadem, se stal vybroušený klenot, bez kterého si historii české porevoluční kinematografie už nelze představit.