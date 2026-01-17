Film Citová hodnota získal ceny Evropské filmové akademie za herecké výkony

  21:12aktualizováno  22:39
Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší herecké výkony letos získali Stellan Skarsgård a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Uspěl také v kategoriích za nejlepší režii, scénář i herecké výkony. Ocenění byla vyhlášena během slavnostního večera v Berlíně.
Stellan Skarsgård během slavnostního večera při předávání Evropských filmových cen (17. ledna 2025)

Stellan Skarsgård během slavnostního večera při předávání Evropských filmových cen (17. ledna 2025) | foto: Reuters

Renate Reinsveová během slavnostního večera při předávání Evropských filmových cen (17. ledna 2025)
Alice Rohrwacherová během slavnostního večera při předávání Evropských filmových cen (17. ledna 2025)
Režisér Ugo Bienvenu a producentka Sophie Masová cenou za nejlepší evropský animovaný film (17. ledna 2025)
Matilda De Angelis během slavnostního večera při předávání cen Evropské filmové akademie (17. ledna 2025)
Snímek o složitých rodinných vztazích a vášni k herectví loni obdržel Velkou cenu na festivalu v Cannes, což je druhé nejvyšší ocenění tohoto festivalu.

Hlavní roli v něm ztvárnila Renate Reinsveová po boku s Stellanem Skarsgårdem a americkou herečkou Elle Fanningovou. Čtyřiasedmdesátiletý Skarsgård ve filmu podle filmových kritiků předvádí jeden ze svých nejlepších výkonů. Snímek je nyní možné zhlédnout v české distribuci.

Příběh hořké mezigenerační výpovědi sleduje sestry Noru (Reinsveová) a Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaasová), které se znovu setkávají se svým odcizeným otcem Gustavem (Skarsgård), před lety slavným filmařem. Gustav se pokouší o comeback a nabídne Noře, divadelní herečce, hlavní roli ve svém novém filmu. Když Nora odmítne, otec roli bez váhání svěří mladé hollywoodské hvězdě (Fanningová), což ještě zhorší už tak napjaté rodinné vztahy.

Skarsgård hrál v několika filmech režiséra Larse von Triera. Ve snímku Miloše Formana Goyovy přízraky ztvárnil hlavni roli malíře Goyi. S režisérem Václavem Marhoulem natočil filmovou adaptaci románu Jerzyho Kosińského Nabarvené ptáče, která byla uvedena na festivalu v Benátkách.

V Česku natáčel i sportovní snímek Borg/McEnroe. Předtím se objevil v jedné z vedlejších rolí filmové adaptace románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, kterou režíroval Philip Kaufman.

V roce 2021 získala Reinsveová hlavní roli Julie ve filmu Nejhorší člověk na světě, režírovaném stejným režisérem Trierem. Za svůj výkon obdržela cenu pro nejlepší herečku na filmovém festivalu v Cannes.

Dvě nositelky letošních evropských filmových cen, které již byly oznámeny, získaly ocenění za celoživotní dílo. Ceny si odnesly norská herečka Liv Ullmannová (86) a italská režisérka Alice Rohrwacherová (43).

Ullmannová výrazně ovlivnila podobu moderního evropského filmu, zejména díky dlouhodobé spolupráci se švédským režisérem a prvním prezidentem EFA Ingmarem Bergmanem, která redefinovala ženské herectví v kinematografii. Rohrwacherová získala za svou tvorbu řadu mezinárodních ocenění; její krátký film Le Pupille z roku 2022 byl nominován na Oscara za nejlepší krátkometrážní hraný film.

Evropské filmové ceny, které se dříve jmenovaly Felix, jsou považovány za jedny z nejprestižnějších ocenění ve filmové branži. Jejich slavnostní předávání se v posledních letech konalo střídavě v Berlíně a v některé z evropských metropolí. EFA vznikla v roce 1988 z iniciativy čtyřiceti evropských filmařů, včetně Jiřího Menzela. Současnou prezidentkou akademie je francouzská herečka Juliette Binocheová.

Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

