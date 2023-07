„Hloupá“ Barbie jde do světa. Nadšení fanoušků mě šokuje, říká Margot Robbie

Herečka od natočení snímku propaguje nový film všude po světě oblečená do kostýmů podobných šatníku panenky. „Když jsem jela představovat náš film, cítila jsem obrovské vzrušení. Nikdy jsem ale nedoufala, že odezva bude tak silná. Naše úsilí se nám vrací, a to s takovým nadšením, až jsem z toho v šoku,“ přiznala Margot Robbie.

Aktuální snímek s Robbie a Goslingem, který se do českých kin dostane 20. července, zve do plastového světa dlouhonohých panenek od firmy Mattel. Barbie žije idylický život ve svém růžovém domě po boku Kena. Jednoho dne však začne přemýšlet nad realitou a rozhodne se odjet do skutečného světa.

„Barbie předběhla dobu, ale zároveň zůstala pozadu. Byla považovaná jen za hloupou panenku, za důvod k úpadku feminismu,“ řekla agentuře Reuters herečka Issa Raeová, která si ve snímku rovněž zahrála.

Tvůrci filmu tvrdí, že film je pro všechny, kteří milují panenku Barbie. Zalíbit se ale může i jejím odpůrcům, dodávají. „Tento film je jako zábavní park. Každý si v něm najde to svoje. A to je na tom krásné,“ řekl při uvedení snímku filmový Ken Ryan Gosling.

Vedle zmíněných hereckých jmen Robbie a Goslinga, kteří mají za sebou velkofilmy od Tarantina či Chazella, zaujmou autoři scénáře. Je jím totiž partnerské duo Noah Baumbach a Greta Gerwigová. Ta stojí i za režií.

Dvojice naposledy zaujala v náročném mysteriózním dramatu Bílý šum – Baumbach napsal scénář a režíroval, Gerwigová se zde objevila po boku Adama Drivera v hlavní roli. Baumbach má dále na svém režijním kontě třeba oceňovanou Manželskou historii, Gerwigová režírovala a psala scénář k oceňovaným filmovým dramatům Malé ženy a Lady Bird.

O ději filmu toho příliš známo není. V původní verzi, kde ještě měla hlavní roli hrát Amy Schumerová, mělo jít o zápletku, ve které se Barbie dostane ven ze svého perfektního světa a hledá si cestu v tom reálném. „Lidé absolutně netuší, co od filmu čekat. Myslím, že tak to získává ty správné vibrace,“ potvrdil v dubnu herec Will Ferrell, který se zde objeví v roli šéfa Mattelu.

Herec Simu Liu pak naznačil, že snímek pojednává především o „vnitřní kráse“. Režisérka Gerwigová si prý dala při castingu hodně záležet na diverzitě a inkluzi, jak jej cituje web People.com. Ryan Gosling pak ke scénáři uvedl, že nic lepšího dosud nečetl.