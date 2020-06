Zajíce budeme sčítat až po honu, vzkazují tvůrci komedie 3Bobule

Dva předešlé snímky z vinohradů vidělo dohromady více než sedm set tisíc lidí, jejich společné tržby se přiblížily sedmdesáti milionům korun a za první víkend si připsaly návštěvnost kolem třiceti až čtyřiceti tisíc diváků.

Teoreticky by tedy měla podobně uspět i novinka 3Bobule. Její děj se točí kolem původních postav, které opět hrají Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer a Miroslav Táborský; hrdinové jsou jenom o deset let starší a mají dospělejší problémy od provozu vinařství po vlastní rodinu.

Pravda, chybí místní samorost v podání Václava Postráneckého, který však ještě před smrtí stihl namluvit pro 3Bobule deset vět – a jak tvrdí producent Tomáš Vican, i při jejich opakovaném poslechu je vždy znovu naměkko.

Ale především chybějí diváci. Ať se stále bojí nákazy, nebo jim vadí, že v sále nemohou konzumovat občerstvení, či prostě postrádají silný premiérový titul, zůstávají doma. Start černé gangsterky Bourák s Ivanem Trojanem a Jiřím Macháčkem zlákal za první víkend pouze šestnáct tisíc zájemců.

Původně měl film z vinařského prostředí startovat 12. března, stihl ještě vyprodanou zlínskou předpremiéru, ale právě tehdy všech 180 kinosálů, kde byl připraven k promítání, muselo kvůli pandemii zavřít. „Teď jich máme k dispozici stejný počet či ještě o pár víc, přes všechny nejistoty jsme se rozhodli pro nové nasazení už od 25. června,“ potvrdil producent Tomáš Vican.

Jakou čeká návštěvnost? „K tomu bych potřeboval křišťálovou kouli. Počítám s tím, že asi bude nižší než před krizí. Kdybych nechtěl spáchat ekonomické harakiri, šel bych na jistotu a přesunul bych 3Bobule na jaro příštího roku. Jenže já mám jinou motivaci, doufám, že to náš film trochu rozpohybuje a připomene lidem, že chodit do kina je normální,“ věří producent moravského vína i vinařských příběhů.

„To nejhorší je snad už za námi, před námi je slunečné léto, tak to pojďme všichni oslavit do kina se 3Bobulemi,“ přidává se za herecký tým Kryštof Hádek. V každém případě se čeká poněkud jiný model než v éře před koronavirem, kdy o kariéře filmu rozhodoval krátký rychlý nástup.

„Třeba bude první i druhý víkend slabší, ale zato se zájem diváků rozprostře v čase šířeji, na celé léto. Úvodních pět týdnů chceme dát šanci kamenným sálům, od 1. srpna poskytneme 3Bobule letním kinům či autokinům. Z toho plyne, že zajíce budeme počítat až po honu,“ věští Vican, že celkovou úspěšnost projektu budou znát teprve na podzim.

Vedle starých dobrých známých včetně Mariana Rodena či Radima Nováka se ve třetích Bobulích objeví i nové charaktery, které hrají Braňo Deák nebo Michal Isteník. K tradici patří rovněž song kapely Kryštof, která nahrála pro předchozí Bobule a 2Bobule úspěšné písně Atentát a cyRano; tentokrát napsal Richard Krajčo duet Hvězdáři, který předvede se slovenskou zpěvačkou Simou Martausovou.

Mohl by se tedy v budoucnu zrodit i čtvrtý díl? „Čistě teoreticky to samozřejmě možné je, ale nejdříve musí zafungovat Bobule číslo tři. Díky nebývalé náloži muziky, humoru a emocí to snad vyjde,“ věří Vican, že se kina probudí.