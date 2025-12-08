Místo jedné noci deset let života. Filip Renč natočí příběh Emila Háchy

S návrhem natočit Háchův příběh přišel za tvůrci producent Robert Plavec, který se podílel třeba na vzniku pohádky Tajemství staré bambitky 2. „Oslovil nás zřejmě proto, že se mu líbil náš film Lída Baarová, jehož děj je také zasazen do období Protektorátu,“ míní Renč.
Zatímco dokumentů zkoumajících Háchovu osobnost už vzniklo několik, v hrané podobě si vysloužil hlavní roli pouze v televizním dramatu Noc rozhodnutí, jež v roce 1993 natočil Pavel Háša. Pro Rudolfa Hrušínského se Hácha, rozdíraný dilematem, zda má podepsat zřízení takzvaného Protektorátu Čechy a Morava, nebo se nacistům vzepřít a riskovat krveprolití, stal parádní, bohužel také poslední rolí.
Hácha byl rovněž literátem a překladatelem, který plynně ovládal několik jazyků, a k podpisu, jímž svolil k zavedení Protektorátu, se odhodlal teprve poté, co Němci vyhrožovali bombardováním Prahy.