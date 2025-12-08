Místo jedné noci deset let života. Filip Renč natočí příběh Emila Háchy

Premium

Fotogalerie 6

Emil Hácha při vánočním projevu v roce 1938 | foto: ČTK

Mirka Spáčilová
  9:00
Zrádce národa, nebo oběť okolností? Do věčné polemiky o protektorátním prezidentovi Emilu Háchovi vstoupí hraný film, který režisér Filip Renč chystá podle scénáře Ivana Hubače. Zahrne období posledních deseti let Háchova života.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

S návrhem natočit Háchův příběh přišel za tvůrci producent Robert Plavec, který se podílel třeba na vzniku pohádky Tajemství staré bambitky 2. „Oslovil nás zřejmě proto, že se mu líbil náš film Lída Baarová, jehož děj je také zasazen do období Protektorátu,“ míní Renč.

Zatímco dokumentů zkoumajících Háchovu osobnost už vzniklo několik, v hrané podobě si vysloužil hlavní roli pouze v televizním dramatu Noc rozhodnutí, jež v roce 1993 natočil Pavel Háša. Pro Rudolfa Hrušínského se Hácha, rozdíraný dilematem, zda má podepsat zřízení takzvaného Protektorátu Čechy a Morava, nebo se nacistům vzepřít a riskovat krveprolití, stal parádní, bohužel také poslední rolí.

Hácha byl rovněž literátem a překladatelem, který plynně ovládal několik jazyků, a k podpisu, jímž svolil k zavedení Protektorátu, se odhodlal teprve poté, co Němci vyhrožovali bombardováním Prahy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

Místo jedné noci deset let života. Filip Renč natočí příběh Emila Háchy

Premium
Emil Hácha při vánočním projevu v roce 1938

Zrádce národa, nebo oběť okolností? Do věčné polemiky o protektorátním prezidentovi Emilu Háchovi vstoupí hraný film, který režisér Filip Renč chystá podle scénáře Ivana Hubače. Zahrne období...

8. prosince 2025

Hvězda Gilmorových děvčat. S Emily bych přátelit nemohla, přiznává Kelly Bishopová

Premium
Kelly Bishopová v seriálu Gilmorova děvčata (2003)

Říká si třetí Gilmorovo děvče, byla však spíše první dámou seriálu, který si získává nové a nové fanoušky i čtvrtstoletí od premiéry. Sama herečka Kelly Bishopová přitom původně začínala jako...

7. prosince 2025

Noblesu neztratil ani v koncentráku. Po válce Oldřich Nový měnil frak za montérky

Premium
Filmová hvězda Oldřich Nový se za protektorátu odmítl rozvést se svou manželkou...

Je možné mít skoro holou hlavu, být menšího vzrůstu a v chůzi připomínat lyžaře, a přesto se stát filmovým milovníkem? Pokud máte noblesu a šarm, pak ano. Přesně to byl případ Oldřicha Nového, který...

7. prosince 2025

GLOSA: Nablýskaný Brahms. Festival slavil advent s hvězdným dirigentem

Na mimořádném adventním koncertě Pražského jara vystoupil Chamber Orchestra of...

V Praze se zastavil hudební ředitel newyorské Metropolitní opery, dirigent Yannick Nézet-Séguin. Na mimořádném adventním koncertě Pražského jara provedl s Chamber Orchestra of Europe zdánlivě ne...

7. prosince 2025  15:30

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...

7. prosince 2025  11:20

GLOSA: Rudiš i Pecková. Kniha Češi v Berlíně poslouží i jako netradiční bedekr

Jaroslav Rudiš

Nebe nad i pod Berlínem. Město před lety rozetnuté vedví, které se z jizev a šrámů vzpamatovává dodnes. Pro jedny labyrint, pro druhé osudová přitažlivost a místo, kam se buď natrvalo, nebo alespoň...

7. prosince 2025  8:50

Těžkosti po smrti sestry se s mojí rodinou vlekly dlouho, vypráví herečka Daňhelová

Premium
Anna Jiřina Daňhelová

Její videa patří k tomu nejvtipnějšímu, co můžete vidět na českém Instagramu. Víc než úspěšnou influencerkou Anna Jiřina Daňhelová totiž zůstává mimořádnou herečkou i scenáristkou, jejíž videa kromě...

6. prosince 2025

Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Premium
Martin Dejdar ve filmu Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti

Dokončuje se filmová pohádka, která zjevně nenajde obdoby. Pod názvem Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti propojuje tak rozdílné motivy jako Rychlé šípy včetně ježka v kleci, dále Mistra a Markétku,...

6. prosince 2025

TELEVIZIONÁŘ: Hvězda v roli hvězdy. George Clooney hraje herce Kellyho

George Clooney ve filmu Jay Kelly

Titulní jméno premiérové tragikomedie Jay Kelly, kterou k mikulášské nadílce přihodí streamovací služba Netflix, patří slavnému filmovému herci, jehož ztvárnil George Clooney. Po hrdinově boku stojí...

6. prosince 2025  8:50

Hledání vysněného ráje. Chata v Jezerní kotlině popkulturu využívá i odsuzuje

Premium
Ilustrace Pavla Čecha k Chatě v Jezerní kotlině

Chata v Jezerní kotlině je možná nejznámější český román o přátelství a hledání ideálního místa, tedy jakéhosi ráje na zemi. Stejně jako Záhada hlavolamu vyšel během vrcholného tvůrčího období...

6. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

vydáno 6. prosince 2025

Originál se vším všudy, vzpomíná Miloš Pokorný na zesnulého kolegu Hezuckého

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Vytvořili nám takové podmínky, že jsme za Paťáčkem mohli kdykoli přijet, děkuje moderátor Miloš Pokorný benešovské nemocnici, kde své poslední chvíle trávil Patrik Hezucký. Byl to kamarád, kolega,...

5. prosince 2025  20:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.