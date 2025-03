Rusové nás skutečně vnímají jako součást velké ruské myšlenky, říká Filip Remunda

Je pravda, že jste původně do Ruska jel natočit film o tom, jak lidem změnil život hlas Karla Gotta?

Ano, neměl to být film o Rusku, ale o hlasu Karla Gotta, který doslova oblétl planetu, protože má své příznivce i v Japonsku, Austrálii nebo ve Spojených státech. Také v Sovětském svazu Gott znamenal pro spoustu lidí okno z uzavřeného světa do Evropy. Našli jsme několik neuvěřitelných postav, včetně tuvinského šamana, jenž Gottův hlas srovnával s vibracemi šamanských bubnů a přisuzoval mu léčebné účinky. (Ruská republika Tuva na jihu Sibiře je co do rozlohy proti Česku více než dvojnásobná, ale žije tam jen něco přes 300 tisíc obyvatel. Více než tři čtvrtiny z nich tvoří kočovný turkický národ, vyznávající buddhismus či šamanismus, pozn. red.)

Když si pro nás na konci natáčení v Rusku přišla ráno do hotelu policie, míjeli jsme ruskou vlajku, na níž bylo napsáno: „Ruský jazyk je největší dar světu.“