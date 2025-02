Nejtěžší scénu Studny jsme natáčeli jako první. Měl jsem z ní strach, říká Červenka

Marie a Standa jsou na začátku seriálu, který mnohem víc než zločin samotný zkoumá dynamiku celé rodiny, zdánlivě obyčejný pár z Vonoklas. Mladí, zamilovaní a po čase i s vytouženým dítětem Slávkem. Vypadá to, že jsou připraveni porvat se se všemi ranami osudu, které mohou přijít. Plíživí vnitřní démoni, nejistá doba i pochroumané vztahy však nakonec odhalí opak a vedou k tragédii, při které v roce 1968 umírají oba manželé a syn si odnáší trauma na celý život.

Navzdory důkladné letité přípravě scenáristů Mira Šifry a Kristiny Majové, je ještě něco, co by oba tvůrci Studny chtěli o případu zjistit? „Myslím, že se všem, co pracovali na Studni, povedlo velice dobře interpretovat, jaké věci se v té rodině mohly dít... Ale zmínil bych třeba, jak děti tehdejšího vyšetřovatele, vzpomínali, že se tatínek vždycky zlobil, když někdo začal zpochybňovat verzi, s jakou případ uzavřel,“ říká Michal Prokeš.

Spojení Prokeše a Studny v rámci seriálu není jediné. K případu má blízko také soukromě: žije ve Vonoklasech, tedy vesnici, kde ke zločinu došlo. „Ten příběh je součástí kolektivní paměti vesnice. Nicméně ti obyvatelé, co si to pamatují, byli v době vraždy teenageři, takže řešili úplně jiné věci, než co se stalo někde na kraji vesnice,“ popisuje.

„Vzpomínají si ale, jak Slávek chodil na hodiny houslí, které bral kousek od mého rodinného domu. Vzpomínají si, jak jezdili autobusem, což vidíte i v seriálu... Ale jinak ta vesnice žije bohatým společenským životem, je tam spousta nových obyvatel, takže to není nic, co by stálo na nějakém piedestalu,“ vysvětluje dál.

Jaký vztah ke Studni měl Filip František Červenka, který ztvárnil Slávka před tím, než šel na konkurz? Přece jen už jeho generaci, narodil se v roce 2000, mohl seriál minout.

„Já jsem znal 30 případů majora. Zemana, ale o této konkrétní epizodě jsem se dozvěděl až před castingem. Počítali s tím, že většina nás mladých herců už nebude vědět, o co jde, tak jsme i dostali nějaké vysvětlení. V rámci samostudia jsem se na to pak samozřejmě podíval, ale jak už se mě ty věci úplně nedotýkají, tolik jako té starší generace, která nebyla zvyklá vidět v televizi takovéto věci, tak mi to občas přišlo až skoro vtipné. Že tohle má být horor,“ odpovídá.

V rozhovoru Červenka i Prokeš promluvili také o natáčení nejslavnější a zároveň nejnáročnější scény Studny, kdy dojde k tragickému zločinu. Vznikala loni v únoru a dokonce jako vůbec první scéna celého natáčení. „Byla šílená zima a Filip s Davidem tam padali do studny, lítali v pyžamu po dvorku a bylo to pro ně určitě strašně náročné. A je vůbec zajímavé, že se samozřejmě nešlo chronologicky, ale šlo se od konce příběhu na začátek, což musí být pro herce strašná nálož. David se z toho šílence postupně měnil v okouzlujícího mladíka,“ popisuje Prokeš.

„Já z té konkrétní scény měl samozřejmě strach, ale na druhou stranu, když začnete něčím nejtěžším, pomyslným vrcholem, tak pak už ten zbytek točíte s určitou lehkostí a uvolněností. To, že jsme tam byli v zimě, klepali se a trpěli, do jisté míry pomohlo a šlo to všechno víc přirozeně,“ vzpomíná představitel Slávka.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli se nálada příběhu více promítla i do náročnosti natáčení nebo jak probíhala fyzická příprava na ztvárnění postavy, která prodělala dětskou obrnu. Michal Prokeš také vysvětlil, jak se námět na Novu, respektive Voyo dostal i jakou cestou se Filip František Červenka o roli ucházel. Poslechnout si také můžete, proč ani Studna není apolitický díl 30 případů majora Zemana, jak se občas traduje... A řeč se stočila i na to, kdo je ultimátně největší obětí celé tragédie.