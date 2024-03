Když jsem začínal, byl seriál pro filmaře sprosté slovo, říká televizní hitmaker

Jste považován za seriálového hitmakera. Co projekt, to trefa do diváckého vkusu. Říkáte o sobě, že jste showrunner. Přiznám se, že jsem si musela dohledat, co to slovo v praxi znamená. Měl byste tedy být výkonný producent, autor námětu i vedoucí scenárista seriálu. Jak se dají všechny ty funkce stihnout?

Snažím se být profesionál a nechat na tom i srdce. Když jdete kolem nějaké myšlenky nebo inspirace, je potřeba se jí chytit a neminout ji. Na to zase asi musíte mít trochu vkus, nechci zneužívat slovo talent.

Na festival v Monte Carlu jsme se se seriálem Vyprávěj přihlásili navzdory ČT. Pak se hrozně divili, když jsme byli na cenu nominováni my.