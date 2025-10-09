RECENZE: Mršiny i kozlí hlavy. Dobrodružná česká rytírna straší lépe než horor

V roce 1547 přijíždí do zapadlé osady v Jizerských horách mladičký rytíř, sirotek ve službách vladyky pověřený výstavbou kamenného mostu, jenž by měl otevřít cestu k údajným bohatým nalezištím.
Jenže osvícensky vychovaný výrostek, v jehož roli potvrzuje nesporné dědictví hereckého talentu Jan Dlouhý, si s drsnými horaly ovládanými pověrami neumí poradit. Tedy až na krásnou dívku, jejíž představitelku bohužel zrazuje slovenský přízvuk.
Čin, jímž si mladík nedůvěřivé vesničany konečně získá, představuje levnou variaci na filmy Zorro: Tajemná tvář nebo Indiana Jones a chrám zkázy.