V Brně se dá vybudovat sexy festival, říká o Serial Killerovi zakladatelka Zlatušková

„Hlavním poselstvím festivalu je propagace kvalitní televizní tvorby a debata o ní nejen s tvůrci, ale také s diváky,“ uvedla zakladatelka a ředitelka festivalu Kamila Zlatušková. „Pojďme se všichni potkat a koukat na skvělý věci,“ řekla.

Na otázku, z čeho byla osobně nejvíc nadšená, odpověděla: „Je toho poměrně hodně, soustředíme na tzv. big players (velké hráče, pozn. red.),“ začala Zlatušková. „Podzim jsem strávila ve Spojených státech, navštěvovala jsem televize a americké producenty a díky tomu jsem si uvědomila, že dostat do střední a východní Evropy tady ty velké hráče nebude otázka pouze jednoho ročníku, já si na to dávám tři,“ pokračovala. Dodala, že již teď se festivalu účastnili skvělí lidé. „Ukázali jsme, že v Brně, které nemá žádnou televizní tradici, se dá vybudovat docela sexy festival, takže si myslím, že by mělo jít i dostat big players do Evropy,“ řekla.

Příliš pokroková pro veřejnoprávní médium?

„To, zda jsem byla pro Českou televizi příliš pokroková si netroufám hodnotit,“ řekla Zlatušková. „Myslím si, že se rozhodně nemám za co stydět. Snažím se dělat věci tak, jak nejlépe umím. Je mi dobře tady v prostředí festivalu a i v nové vzdělávací platformě Televizního institutu, kterou jsme založili,“ řekla.

„Všichni bychom měli chtít spolupracovat, soustředit se na jasný cíl. U nás by ten cíl měl být dostat zdejší kvalitní tvorbu do světa,“

Zlatušková se také rozpovídala o důležitosti ve filmu reflektovat devadesátá léta a transformaci české společnosti po listopadové revoluci. „Devadesátá léta a polistopadová transformace české společnosti jsou důležitá k tomu, abychom se z ní poučili pro to, co se děje teď,“ řekla.

Homoerotické momenty do filmů patří

Homoerotické momenty podle ní do filmů patří. „Jsou to věci, které do společnosti patří,“ uvedla. „Je to výbava normálního diváka. Nepohoršovat se nad tím a rozšiřovat si obzory,“ dodala.

Obsazení v českých filmech a seriálech se podle ní už častěji mění. „Například v Metodě Markovič obsadili herce Petra Lněničku, který úplně nepatřil mezi zavedené tváře,“ řekla. Dodala, že by našla celou řadu případů, ve kterých šly televize proti pomyslnému castingovému pravidlu „musíme tam mít ty největší hvězdy“. „Na Serial Killera zásadně vybíráme věci, které přináší jiné tváře. Popírám to, že hit dělají známe tváře. Známé tváře dělá hit, uzavřela.

Součástí festivalu Serial Killer byla také mezinárodní konference TV Days v Divadle na Orlí, na níž vystoupili odborníci z televizního průmyslu včetně Carrie Holt de Lamaové, producentky seriálu The Bear.

Vstupenka na celý festival stála 450 korun, pro studenty, lidi se zvlášť těžkým zdravotním postižením a seniory platila cena 330 korun.