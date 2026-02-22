Na festival Pragueshorts se vrátí pivní Hurikán, přidá se i alternativní porno

Muzikál v duchu Bollywoodu od Ivana Zachariáše, který vznikl pro Absolut Vodku, okouzlil už v prvním ročníku Pragueshorts a nyní se připomene v zahajovacím bloku stejně jako Östlundovo Přepadení, rekonstrukce nepovedené bankovní loupeže v jednom záběru oceněná na Berlinale.
Do úvodní vzpomínkové kolekce patří také americká animovaná sci-fi Svět zítřka, švédská komedie Diagnóza kocovina, tunisko-francouzský snímek FC Nefta, minimuzikál Navždy živí nebo pivní romance z nočního Žižkova, kterou pod názvem Hurikán natočil Jan Saska.
Mezinárodní soutěž přinese 28 snímků včetně děl ze světových festivalů, v sekci Labo se utká deset experimentálních děl a národní soutěžní kategorie zahrne patnáct českých příspěvků. Program doplní tradiční Brutal Relax Show, uváděná Janem Špačkem, a odpolední pásmo pro děti.
Z tematických sekcí festival nabídne kolekci argentinských děl, retrospektivu Digitální svědectví či odpolední speciál zaměřený na současné podoby randění. Ve spolupráci s novou přehlídkou alternativní pornografie vznikl program Pragueshorts meets P*fest.
S vybranými snímky festivalu Pragueshorts, který pořádají organizátoři karlovarského festivalu, se mohou zájemci setkávat také na síti, konkrétně od 1. do 22. března na streamovací platformě KVIFF.CZ.