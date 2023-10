Jak jsme na tom se zdravím? Do Prahy se vrací festival vědeckých filmů

Přehled soutěžních filmů: Dokonalá strava (The Perfect Meal, Řecko, 2023) Květinová síla: tajemné dobyvatelky (Flower Power: The Mysterious Conqueror, Francie, 2022) Následuj vodu (Follow The Water, Švýcarsko, 2023) Noční návštěvníci (The Night Visitors, USA, 2023) Planeta Praha (Wild Prague, Česko, 2022) Planeta půda (Planet Soil, Nizozemsko, 2023) Postpráce (After Work, Švédsko, 2023) Správná místa nikdy nebývají (True Places Never Are, Spojené kálovství, 2023) Jak vylepšit člověka (Make People Better, Kanada, 2022) Vydlážděný ráj (Paved Paradise, Nizozemsko, 2022) Zpověď milosrdné samaritánky (Confessions of a Good Samaritan, USA, 2023)