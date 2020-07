Zase slibují muzikantskou Pohodu, i když tentokrát jen na dálku

Slovenský hudební festival Pohoda, který potrvá od čtvrtka až do 11. července, letos změnil název na Pohoda in the Air, čímž dal najevo, že tentokrát se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční živě na trenčínském letišti, nýbrž pouze online.