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KVIFF 2026: Program, hlavní hosté, soutěžní filmy a vstupenky ve Varech

Tereza Hrabinová
  8:36
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ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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ilustrační snímek
ilustrační snímek
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63 fotografií
Karlovy Vary jsou do 11. července opět hlavním městem filmu. Na mezinárodní festival už dorazil Dustin Hoffman či Harvey Keitel. Dalším očekávaným hostem je například Juliette Binocheová. Jaký je program festivalu, jaká další slavná jména doplní trojici hlavních hostů a kdo se utká o Křišťálový globus?

V roce 2026 si Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary připomíná dvě významná výročí – 80 let od konání prvního ročníku a jubilejní 60. ročník MFF Karlovy Vary.

Obsah

Před 80 lety, od 1. do 15. srpna 1946 proběhl první, tehdy ještě nesoutěžní ročník filmového festivalu s mezinárodní účastí, o jehož pořádání se podělila lázeňská města Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Konal se dříve než inaugurační ročníky festivalů v Cannes nebo Locarnu a předcházel rovněž i obnovenému 7. ročníku nejstaršího filmového festivalu na světě v Benátkách (založen 1932, obnoven 1946).

Kdo jsou hlavní hvězdy KVIFF 2026

Držitel dvou Oscarů (za filmy Rain Man a Kramerová versus Kramer) Dustin Hoffman, který oslaví příští rok v srpnu 90. narozeniny, si vysloveně přál, aby festival zahrál jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mika Nicholse Absolvent z roku 1967.

Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty

Harvey Keitel, jehož charismatu a talentu využili režiséři jako Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Oliver Stone nebo Ridley Scott, přijede do Varů potřetí.

Juliette Binocheová, Oscarem oceněná za film Anglický pacient, se stala první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách a v Berlíně.

Kevin Bacon (Spáči, JFK, Apollo 13) a Kyra Sedgwicková (Closer/Odložené případy, Singles, Fenomén) uvedou snímek Family Movie, který režírovali a zahráli si v něm se svými dětmi.

Maggie Gyllenhaalová, držitelka Oscara za roli ve filmu Sekretářka (2002), je známá z filmu Úsměv Mony Lisy z roku 2003, kde hrála po boku Julii Robertsové. Ve filmu Donnie Darko hrála se svým bratrem Jakem Gyllenhaalem. Na KVIFF 2026 převezme Cenu prezidenta, stejně jako loni její manžel, americký herec Peter Sarsgaard, se kterým má dvě dcery.

Americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg, nominovaný na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť, se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. Druhou oscarovou nominaci mu přinesl film, který natočil jako režisér, tragikomedie o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance.

KVIFF odtajnil hvězdy: do Varů přijedou Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg

Gyllenhaalová v Karlových Varech uvede svůj nejnovější autorský počin, film Nevěsta!, který i produkovala. K Eisenbergově poctě festival uvede hravou adaptaci Dostojevského novely Dvojník, v níž si zahrál dvojroli.

Americký herec Jeffrey Wright, je držitelem cen Tony, Emmy, Zlatého glóbu, nominace na Oscara a čerstvě také British Academy Games Award. Ve třech bondovkách s Danielem Craigem ztvárnil agenta CIA Felixe Leitera: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008) a Není čas zemřít (2021). Objevil se také ve třech filmech série Hunger Games.

Americký kameraman Robert Richardson je jedním ze dvou žijících, kteří za svou práci dostal tři Oscary – za filmy JFK (1991), Letec (2004) a Hugo a jeho velký objev (2011). Na svém kontě má také sedm nominací na Oscara za filmy Četa (1986), Narozen 4. července (1989), Sníh padá na cedry (1999), Hanebný pancharti (2009), Nespoutaný Django (2012), Osm hrozných (2015) a Tenkrát v Hollywoodu (2019). Opakovaně spolupracoval s režisérskými hvězdami jako Quentin Tarantio, Martin Scorsese či Oliver Stone.

HBO na karlovarském festivalu představilo koutek s tématikou seriálu Rod draka (6. července 2026).
HBO na karlovarském festivalu představilo koutek s tématikou seriálu Rod draka (6. července 2026).
V rámci festivalových oslav 60/80 si mohou kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie MFF (6. července 2026).
V rámci festivalových oslav 60/80 si mohou kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie MFF (6. července 2026).
287 fotografií

Domácí hlavní hvězdou festivalu bude herečka Magda Vášáryová, která převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Festival také uvede digitálně restaurovanou kopii tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem kopytem tam.

Program KVIFF 2026

Nesoutěžní sekce

  • Zvláštní uvedení: Exkluzivní premiéry a předpremiéry zahraničních a českých titulů
  • Horizonty: Výběr z aktuální sezony současné světové produkce
  • Imagina: Filmy s nekonvenčním přístupem k naraci i stylu a radikální vizí filmového jazyka
  • Future Frames: Deset mladých evropských režisérů představuje své studentské filmy
  • Půlnoční filmy: Výběr nejnovějších titulů vycházejících z tradice hororu či akčního filmu, které žánr nahlížejí z čerstvých, často humorných perspektiv.
  • Návraty k pramenům: Filmy klasické, kultovní, raritní i neprávem opomíjené, promítané z původních či restaurovaných kopií.

Středobodem každého ročníku je Hlavní soutěž, ve které se 12 filmů utká o prestižní Křišťálový glóbus. Letos mezi nimi jsou:

  • Bílé noci, černý prachy (Bulharsko, Řecko
  • Za zády mi číhá lev (Kypr, Lucembursko, Řecko)
  • Nečekaný host (Dánsko)
  • Chica Checa (Česko, Francie, Slovensko)
  • Pramen (Slovensko, Česko, Maďarsko)
  • Za deštěm (Chile)
  • Pět let a čtyři měsíce (Kolumbie, USA)
  • Šťastná rodina (Švýcarsko)
  • Padlé ovoce (Myanmar, Česko, Francie)
  • Tři týdny poté (Srbsko, Bulharsko, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko)
  • Potrubí (Libanon, Katar, Saúdská Arábie)
  • Hidžamat (Německo)

Program karlovarského festivalu přehledně po dnech najdete zde.

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Doprovodný program KVIFF 2026

Doprovodný program letos výrazně akcentuje připomínku jeho osmdesátileté historie.

  • Výstava fotek venku

Bohatou historii festivalu připomíná výstava fotografií KVIFF 60/80 (1946–2026) přibližující především méně zmapované období jeho vzniku, dobovou atmosféru předrevolučních ročníků i zásadní momenty či hosty. Na třiceti panelech umístěných ve venkovním prostoru mezi ikonickými festivalovými místy, hotely Pupp a Thermal, budou mít návštěvníci možnost symbolicky projít jeho osmdesátiletou historii a proměny v čase.

  • Speciální projekce filmů

Tradiční programová sekce Návraty k pramenům je v letošním roce orientována na významné tituly z festivalové historie.

  • Mimořádná festivalová předpremiéra v Mariánských Lázních

Organizační strukturu prvního festivalového ročníku připomněla mimořádná předpremiéra vybraného snímku z programu letošního ročníku, která se uskutečnila 1. července v historické budově Městského divadla v Mariánských Lázních.

  • Výstava fotek s Václavem Havlem

Karlovarský festival v uplynulých třiceti letech podporovala řada významných osobností. Patřil k nim mimo jiné režisér Miloš Forman, ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a prezident Václav Havel.

Při příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla připomíná fotografická expozice v hotelu Thermal jeho návštěvy a setkání s mnoha světovými filmaři jako vyjádření díků za dlouholetou podporu a přízeň, které prezident, spisovatel a dramatik karlovarskému festivalu poskytoval.

Cena pro Magdu Vášáryovou. Karlovarský festival představil svůj šedesátý ročník

MFF Karlovy Vary 2026 a Návraty k pramenům

Speciální edice populární sekce letos obsahuje 20 pečlivě vybraných filmů z předchozích ročníků soutěžní přehlídky.

  • Mezi „karlovarskými“ filmy s datem výroby od roku 1946 až do nedávné historie se objeví například mistrovský opus britské dvojice Michael Powell a Emerich Pressburger Otázka života a smrti, který v Československu poprvé obdivovali festivaloví návštěvníci v srpnu 1947.
  • O více než dvacet let později, v roce 1970 si nejvýznamnější festivalovou cenu pro nejlepší film osobně převzal krajan ikonického dua Ken Loach za obdivované drama Kes.
  • Už od svých počátků byl festival umístěný do západních Čech vřelým domovem pro to nejlepší z mexické kinematografie. Titán tamní filmové režie Emilio Fernández poslal své filmy do Karlových Varů hned několikrát, mimo jiné v roce 1948 proslulé Río Escondido.
  • Festivalu se vícekrát účastnila i legenda východoněmeckého filmu Konrad Wolf, jeho neobyčejné drama Lissy získalo jednu z hlavních cen v roce 1957.
  • Barvy tehdejšího Československa hájí drama Obžalovaný, držitel Velké ceny na MFF KV 1964 natočený pozdější oscarovou dvojicí Ján Kadár a Elmar Klos, a ceněný snímek Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni, který osobně uvede Magda Vášáryová. Legendární trezorové podobenství si skutečnou premiéru odbylo více než dvacet let po natočení na MFF KV 1990.
  • Za nedochovanou byla dlouho považována kopie jednoho ze zásadních snímků australské filmové historie, dobrodružného dramatu Kapitán Thunderbolt. Až do roku 2024, kdy byla nalezena 35mm kopie v původní nezkrácené délce v českém Národním filmovém archivu.
  • Letošní slavnostní Návraty k pramenům dále připomenou premiéru filmu novozélandského režiséra Cecila Holmese v soutěži 7. MFF KV v roce 1952.

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Vstupenky na KVIFF: jak a kde koupit?

Na filmy v Karlových Varech se dostanete dvěma způsoby – buď si koupíte jednotlivé vstupenky, nebo si pořídíte Festival Pass, který nabízí širší možnosti. V klasické podobě bude v prodeji na festivalových pokladnách.

Festival Pass zahrnuje:

  • možnost rezervace až tří vstupenek denně na různé projekce,
  • vstup na KVIFF Talks s herci, režiséry a dalšími filmovými tvůrci,
  • vstup na tiskové konference v hotelu Thermal (v případě volné kapacity),
  • bezplatnou dopravu festivalovými autobusy a využití sdílených kol po Karlových Varech.

Filmy je možné navštívit také bez předem zakoupené vstupenky. Přibližně pět minut před začátkem projekce se uvolněná místa nabízejí čekajícím divákům podle pořadí. Tento způsob vstupu však není garantovaný a závisí na aktuální obsazenosti sálu.

Kromě klasické varianty bude k dispozici také digitální Festival Pass+, který zjednoduší rezervace a orientaci v programu.

Pro nákup vstupenek a správu rezervací pořadatelé doporučují oficiální aplikaci Vodafone KVIFF Guide. Aplikace je dostupná pro iOS i Android a nabízí kompletní katalog filmů a trailerů, aktuální program festivalu, vysílání oficiální festivalové televize i přehled doprovodných akcí. Registrovaní uživatelé si mohou sestavit vlastní program a ukládat oblíbené tituly.

Jak se dostat na filmový festival Karlovy Vary?

  • Vlakem nebo autobusem: Do Karlových Varů se pohodlně dostanete vlakem i autobusem, nádraží je pěšky 15 minut od hotelu Thermal. Pro akreditované návštěvníky jsou k dispozici sdílená kola a festivalové autobusové linky.
  • Autem: Řada hotelů včetně hotelu Thermal se nachází v pěší zóně. Ověřte si možnosti parkování u vašeho ubytovacího zařízení. Využít můžete také veřejné placené parkoviště.

KVIFF 2025 obrazem

Režisér Miro Remo se raduje z hlavní ceny, kterou dostal jeho film Raději zešílet v divočině (12. července 2025)
Cenu za ženský herecký výkon si odnesla Pia Tjelta za norský film Neříkej mi mami (12. července 2025)
Stellan Skarsgård hrdě ukazuje Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii (12. července 2025).
Kateřina Falbrová si jde pro zvláštní uznání za výkon ve filmu Sbormistr (12. července 2025)
387 fotografií

Parkoviště v blízkosti hotelu Thermal:

Parkoviště v blízkosti Grandhotelu Pupp:

Kde se promítají filmy na KVIFF?

Vizuál letošního ročníku KVIFF

Jubilejní 60. ročník MFF Karlovy Vary pozve všechny návštěvníky na červený koberec. Právě ten totiž inspiroval letošní vizuál festivalu. Jeho autorem je Jonatan Kuna, ve spolupráci s Alešem Najbrtem.

Přemýšleli jsme tentokrát, co by nejlépe vyjádřilo oslavu osmdesáti let existence festivalu a jeho 60. ročník, a rozhodli jsme se pro symboliku červeného koberce. Navrhli jsme ho v maximální jednoduchosti tak, aby mohl vyvolat různé asociace i interpretace a symbolizovat festival,“ říkají Jonatan Kuna a Aleš Najbrt ze Studia Najbrt.

Festivalové projekce probíhají v několika sálech hotelu Thermal a v dalších kinech po celých Karlových Varech, vše v pěší vzdálenosti.

Kina v Hotelu Thermal

  • Velký sál (1131 sedadel)
  • Malý sál (243 sedadel)
  • Kongresový sál (264 sedadel)
  • Kinosál A (70 sedadel)
  • Kinosál B (70 sedadel)
  • Kinosál C (63 sedadel)

Další kina

Kdo byli hosté loňského ročníku KVIFF 2025?

Největší hvězdou loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byl americký herec Michael Douglas, který se do Karlových Varů vrátil po sedmadvaceti letech. Osobně uvedl restaurovanou verzi oscarového snímku Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana. Publikum si získal, když poznamenal: „Jsem tu tři hodiny a už jsem měl kachnu a plzeň.“

Do Varů dorazila také řada dalších výrazných osobností světového filmu. Mezi hosty se objevili Dakota Johnson, Stellan Skarsgård, Vicky Krieps nebo Peter Sarsgaard.

Karlovarský festival má bohatou historii návštěv světových hvězd. V minulých letech jej poctili svou účastí například Leonardo DiCaprio, Renée Zellwegerová, Johnny Depp, Willem Dafoe či Uma Thurmanová a mnoho dalších.

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