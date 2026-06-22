Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

KVIFF 2026: Program, hlavní hosté, soutěžní filmy a vstupenky ve Varech

Tereza Hrabinová
  14:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MFFKV

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
42 fotografií
Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské premiéry, významné filmové hosty, odborné diskuse i bohatý doprovodný program.

V roce 2026 si Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary připomíná dvě významná výročí – 80 let od konání prvního ročníku a jubilejní 60. ročník MFF Karlovy Vary.

Obsah

Před 80 lety, od 1. do 15. srpna 1946 proběhl první, tehdy ještě nesoutěžní ročník filmového festivalu s mezinárodní účastí, o jehož pořádání se podělila lázeňská města Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Konal se dříve než inaugurační ročníky festivalů v Cannes nebo Locarnu a předcházel rovněž i obnovenému 7. ročníku nejstaršího filmového festivalu na světě v Benátkách (založen 1932, obnoven 1946).

KVIFF odtajnil hvězdy: do Varů přijedou Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg

Kdo jsou hlavní hvězdy KVIFF 2026

Hlavní hvězdou bude americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová: známá českým divákům z filmu Úsměv Mony Lisy z roku 2003, kde hrála po boku Julii Robertsové. Proslavila se už rok předtím rolí v romanci Sekretářka z roku 2002, za níž byla nominovaná na Oscara. Známá je i z akčního thrilleru Temný rytíř. Ve filmu Donnie Darko hrála se svým bratrem Jakem Gyllenhaalem. Na KVIFF 2026 převezme Cenu prezidenta, stejně jako loni její manžel, americký herec Peter Sarsgaard, se kterým má dvě dcery.

Druhou největší hvězdou bude americký americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg, nominovaný na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť. Všestranný herec, scenárista, režisér a producent Eisenberg se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. Druhou oscarovou nominaci mu přinesl film, který natočil jako režisér, tragikomedie o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance.

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary
Maggie Gyllenhaal
Jesse Eisenberg na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)
Magda Vášáryová (květen 2024)
42 fotografií

Gyllenhaalová v Karlových Varech uvede svůj nejnovější autorský počin, film Nevěsta!, který i produkovala. K Eisenbergově poctě festival uvede hravou adaptaci Dostojevského novely Dvojník, v níž si zahrál dvojroli.

Domácí hlavní hvězdou festivalu bude herečka Magda Vášáryová, která převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Festival také uvede digitálně restaurovanou kopii tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem kopytem tam.

Program KVIFF 2026

Nesoutěžní sekce

  • Zvláštní uvedení: Exkluzivní premiéry a předpremiéry zahraničních a českých titulů
  • Horizonty: Výběr z aktuální sezony současné světové produkce
  • Imagina: Filmy s nekonvenčním přístupem k naraci i stylu a radikální vizí filmového jazyka
  • Future Frames: Deset mladých evropských režisérů představuje své studentské filmy
  • Půlnoční filmy: Výběr nejnovějších titulů vycházejících z tradice hororu či akčního filmu, které žánr nahlížejí z čerstvých, často humorných perspektiv.
  • Návraty k pramenům: Filmy klasické, kultovní, raritní i neprávem opomíjené, promítané z původních či restaurovaných kopií.

Středobodem každého ročníku je Hlavní soutěž, ve které se 12 filmů utká o prestižní Křišťálový glóbus. Letos mezi nimi jsou:

  • Bílé noci, černý prachy (Bulharsko, Řecko
  • Za zády mi číhá lev (Kypr, Lucembursko, Řecko)
  • Nečekaný host (Dánsko)
  • Chica Checa (Česko, Francie, Slovensko)
  • Pramen (Slovensko, Česko, Maďarsko)
  • Za deštěm (Chile)
  • Pět let a čtyři měsíce (Kolumbie, USA)
  • Šťastná rodina (Švýcarsko)
  • Padlé ovoce (Myanmar, Česko, Francie)
  • Tři týdny poté (Srbsko, Bulharsko, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko)
  • Potrubí (Libanon, Katar, Saúdská Arábie)
  • Hidžamat (Německo)

Program karlovarského festivalu přehledně po dnech najdete zde.

Doprovodný program KVIFF 2026

Doprovodný program letos výrazně akcentuje připomínku jeho osmdesátileté historie.

  • Výstava fotek venku

Bohatou historii festivalu připomene výstava fotografií KVIFF 60/80 (1946–2026) přibližující především méně zmapované období jeho vzniku, dobovou atmosféru předrevolučních ročníků i zásadní momenty či hosty. Na třiceti panelech umístěných ve venkovním prostoru mezi ikonickými festivalovými místy, hotely Pupp a Thermal, budou mít návštěvníci možnost symbolicky projít jeho osmdesátiletou historii a proměny v čase.

  • Speciální projekce filmů

Tradiční programová sekce Návraty k pramenům bude v letošním roce orientována na významné tituly z festivalové historie.

  • Mimořádná festivalová předpremiéra v Mariánských Lázních

Organizační strukturu prvního festivalového ročníku připomene mimořádná předpremiéra vybraného snímku z programu letošního ročníku, která se uskuteční 1. července v historické budově Městského divadla v Mariánských Lázních.

  • Výstava fotek s Václavem Havlem

Karlovarský festival v uplynulých třiceti letech podporovala řada významných osobností. Patřil k nim mimo jiné režisér Miloš Forman, ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a prezident Václav Havel.

Při příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla připomene fotografická expozice v hotelu Thermal jeho návštěvy a setkání s mnoha světovými filmaři jako vyjádření díků za dlouholetou podporu a přízeň, které prezident, spisovatel a dramatik karlovarskému festivalu poskytoval.

Cena pro Magdu Vášáryovou. Karlovarský festival představil svůj šedesátý ročník

MFF Karlovy Vary 2026 a Návraty k pramenům

Speciální edice populární sekce bude letos obsahovat 20 pečlivě vybraných filmů z předchozích ročníků soutěžní přehlídky.

  • Mezi „karlovarskými“ filmy s datem výroby od roku 1946 až do nedávné historie se objeví například mistrovský opus britské dvojice Michael Powell a Emerich Pressburger Otázka života a smrti, který v Československu poprvé obdivovali festivaloví návštěvníci v srpnu 1947.
  • O více než dvacet let později, v roce 1970 si nejvýznamnější festivalovou cenu pro nejlepší film osobně převzal krajan ikonického dua Ken Loach za obdivované drama Kes.
  • Už od svých počátků byl festival umístěný do západních Čech vřelým domovem pro to nejlepší z mexické kinematografie. Titán tamní filmové režie Emilio Fernández poslal své filmy do Karlových Varů hned několikrát, mimo jiné v roce 1948 proslulé Río Escondido.
  • Festivalu se vícekrát účastnila i legenda východoněmeckého filmu Konrad Wolf, jeho neobyčejné drama Lissy získalo jednu z hlavních cen v roce 1957.
  • Barvy tehdejšího Československa bude hájit drama Obžalovaný, držitel Velké ceny na MFF KV 1964 natočený pozdější oscarovou dvojicí Ján Kadár a Elmar Klos, a ceněný snímek Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni, který osobně uvede Magda Vášáryová. Legendární trezorové podobenství si skutečnou premiéru odbylo více než dvacet let po natočení na MFF KV 1990.
  • Za nedochovanou byla dlouho považována kopie jednoho ze zásadních snímků australské filmové historie, dobrodružného dramatu Kapitán Thunderbolt. Až do roku 2024, kdy byla nalezena 35mm kopie v původní nezkrácené délce v českém Národním filmovém archivu.
  • Letošní slavnostní Návraty k pramenům dále připomenou premiéru filmu novozélandského režiséra Cecila Holmese v soutěži 7. MFF KV v roce 1952.

Extase, Oldřich Nový i nahý muž na jevišti. Připomeňte si plakáty MFF Karlovy Vary

Vstupenky na KVIFF: jak a kde koupit?

Na filmy v Karlových Varech se dostanete dvěma způsoby – buď si koupíte jednotlivé vstupenky, nebo si pořídíte Festival Pass, který nabízí širší možnosti. V klasické podobě bude v prodeji na festivalových pokladnách.

Festival Pass zahrnuje:

  • možnost rezervace až tří vstupenek denně na různé projekce,
  • vstup na KVIFF Talks s herci, režiséry a dalšími filmovými tvůrci,
  • vstup na tiskové konference v hotelu Thermal (v případě volné kapacity),
  • bezplatnou dopravu festivalovými autobusy a využití sdílených kol po Karlových Varech.

Filmy je možné navštívit také bez předem zakoupené vstupenky. Přibližně pět minut před začátkem projekce se uvolněná místa nabízejí čekajícím divákům podle pořadí. Tento způsob vstupu však není garantovaný a závisí na aktuální obsazenosti sálu.

Kromě klasické varianty bude k dispozici také digitální Festival Pass+, který zjednoduší rezervace a orientaci v programu.

Pro nákup vstupenek a správu rezervací pořadatelé doporučují oficiální aplikaci Vodafone KVIFF Guide. Aplikace je dostupná pro iOS i Android a nabízí kompletní katalog filmů a trailerů, aktuální program festivalu, vysílání oficiální festivalové televize i přehled doprovodných akcí. Registrovaní uživatelé si mohou sestavit vlastní program a ukládat oblíbené tituly.

Jak se dostat na filmový festival Karlovy Vary?

  • Vlakem nebo autobusem: Do Karlových Varů se pohodlně dostanete vlakem i autobusem, nádraží je pěšky 15 minut od hotelu Thermal. Pro akreditované návštěvníky jsou k dispozici sdílená kola a festivalové autobusové linky.
  • Autem: Řada hotelů včetně hotelu Thermal se nachází v pěší zóně. Ověřte si možnosti parkování u vašeho ubytovacího zařízení. Využít můžete také veřejné placené parkoviště.

KVIFF 2025 obrazem

Režisér Miro Remo se raduje z hlavní ceny, kterou dostal jeho film Raději zešílet v divočině (12. července 2025)
Cenu za ženský herecký výkon si odnesla Pia Tjelta za norský film Neříkej mi mami (12. července 2025)
Stellan Skarsgård hrdě ukazuje Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii (12. července 2025).
Kateřina Falbrová si jde pro zvláštní uznání za výkon ve filmu Sbormistr (12. července 2025)
387 fotografií

Parkoviště v blízkosti hotelu Thermal:

Parkoviště v blízkosti Grandhotelu Pupp:

Kde se promítají filmy na KVIFF?

Vizuál letošního ročníku KVIFF

Jubilejní 60. ročník MFF Karlovy Vary pozve všechny návštěvníky na červený koberec. Právě ten totiž inspiroval letošní vizuál festivalu. Jeho autorem je Jonatan Kuna, ve spolupráci s Alešem Najbrtem.

Přemýšleli jsme tentokrát, co by nejlépe vyjádřilo oslavu osmdesáti let existence festivalu a jeho 60. ročník, a rozhodli jsme se pro symboliku červeného koberce. Navrhli jsme ho v maximální jednoduchosti tak, aby mohl vyvolat různé asociace i interpretace a symbolizovat festival,“ říkají Jonatan Kuna a Aleš Najbrt ze Studia Najbrt.

Festivalové projekce probíhají v několika sálech hotelu Thermal a v dalších kinech po celých Karlových Varech, vše v pěší vzdálenosti.

Kina v Hotelu Thermal

  • Velký sál (1131 sedadel)
  • Malý sál (243 sedadel)
  • Kongresový sál (264 sedadel)
  • Kinosál A (70 sedadel)
  • Kinosál B (70 sedadel)
  • Kinosál C (63 sedadel)

Další kina

Kdo byli hosté loňského ročníku KVIFF 2025?

Největší hvězdou loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byl americký herec Michael Douglas, který se do Karlových Varů vrátil po sedmadvaceti letech. Osobně uvedl restaurovanou verzi oscarového snímku Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana. Publikum si získal, když poznamenal: „Jsem tu tři hodiny a už jsem měl kachnu a plzeň.“

Do Varů dorazila také řada dalších výrazných osobností světového filmu. Mezi hosty se objevili Dakota Johnson, Stellan Skarsgård, Vicky Krieps nebo Peter Sarsgaard.

Karlovarský festival má bohatou historii návštěv světových hvězd. V minulých letech jej poctili svou účastí například Leonardo DiCaprio, Renée Zellwegerová, Johnny Depp, Willem Dafoe či Uma Thurmanová a mnoho dalších.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Vyprodat čtvrtý Eden za 24 hodin. Všichni od Ewy Farné chtěli, jen technika nebyla

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu, 13. června 2026

Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...

KVÍZ: Plha se hlásí! Jak dobře znáte komedii „Marečku, podejte mi pero!“?

Jiří Schmitzer a Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)

Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....

Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...

KVIFF 2026: Program, hlavní hosté, soutěžní filmy a vstupenky ve Varech

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...

22. června 2026  14:02

RECENZE: Co je ti, holka? ptá se už zase sbormistr. Sex tentokrát ale čiší odjinud

60 % Premium
Záběr z debutu slovinské režisérky Uršky Djukićové Co je ti, holka?

Je jim šestnáct, s pěveckým sborem mají soustředění v klášteře, který právě opravují dělníci, a ukořistěné tričko jednoho z nich dívkám tak lákavě voní potem hříchu. Snímek Co je ti, holka? oceněný...

22. června 2026

Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát. Nedvědi před 30 lety trhli český rekord

Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21....

Koncert pořádaný na pražském Strahovském stadionu 21. června 1996 u příležitosti padesátin písničkáře Jana Nedvěda navštívilo přes 60 tisíc lidí. V neděli tedy uplynulo třicet let od chvíle, kdy zde...

22. června 2026  11:34

Po koncertech jsem se za svůj výkon občas styděl, přiznává Michal Malátný

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Michal Malátný, zpěvák a frontman...

Chtěl bych ti říct, že už mě neuvidíš, zpívá se v novém singlu Chinaski. Pravda to tak ale úplně není – kapelu letos v létě uvidí fanoušci hodně. Po velkých oslavách 30 let a následné...

22. června 2026

Je libo světelný meč s useknutou rukou Luka Skywalkera? Připravte si miliony

Nejdražší položkou aukce je ruka Luka Skywalkera se světelným mečem. Její...

V texaském Dallasu se v červenci uskuteční aukce cenných předmětů z filmů, hudby a dalších oblastí popkultury. Hlavním lákadlem je světelný meč s useknutou rukou Luka Skywalkera z pátého dílu...

22. června 2026  9:51

GLOSA: Sting na Metronomu vytahoval písňové šperky z pokladnice The Police

Premium
Sting na festivalu Metronone Prague 2026 (Letiště Letňany, Praha).

Po strhujícím sobotním koncertu Nicka Cavea se závěr festivalu Metronome Prague 2026 v neděli nesl především v duchu poklidného, muzikantsky znamenitého „dojezdu“. Hlavní hvězda Sting zahrála průřez...

22. června 2026  8:59

GLOSA: Kolik plynu běžně vypouštěli brachiosauři? Sauroprdi mezi vědou a hrou

Z knihy Sauroprdi

Před dinosauří mánií není úniku ani v mezidobí, kdy se čeká na příští pokračování filmové série Jurský svět. Nicméně útlí Sauroprdi ukazují, že to jde i jinak.

22. června 2026  8:45

GLOSA: Ďábel tančí v Litomyšli. Tajemství skladatele Martinů bylo odhaleno

Dirigent Tomáš Netopil, sopranistka Simona Šaturová, barytonista Jiří Brückler,...

Festival Smetanova Litomyšl kromě vlastních projektů přebírá též pořady, které zazněly jinde, ovšem v Litomyšli splynou s její výjimečnou atmosférou. Tak tomu bylo i s českou premiérou dosud neznámé...

21. června 2026

OBRAZEM: Nick Cave si podmanil druhý den Metronomu. Diváci byli v úžasu

Nick Cave & the Bad Seeds na festivalu Metronome Prague 2026 (Letiště Letňany,...

Druhý den má za sebou hudební festival Metronome Prague. Sobotní program přivítal řadu zahraničních interpretů a kapel, kterým vévodilo večerní vystoupení podmanivého Nicka Cavea a jeho kapely The...

21. června 2026  14:20

Vždy mě otravovalo mít volno v době, kdy ho mají všichni, říká Marek Adamczyk

Premium
Marek Adamczyk

Herec Marek Adamczyk prožije nadcházející letní večery v prostorách Nejvyššího purkrabství Pražského hradu, kde v rámci Letních shakespearovských slavností (LSS) ztvární postavu Antifola Efezského v...

21. června 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Zemřela Slavenka Drakuličová, jedna z nejpřekládanějších chorvatských autorek

Slavenka Drakuličová a Tariq Ali vystoupili v diskusi s názvem Vkus muže, která...

V sobotu zemřela v 76 letech spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová. Patřila mezi nejvíce překládané chorvatské autory. Její knihy jako román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii...

21. června 2026  13:56

GLOSA: Nicka Cavea na Metronomu nosili hypnotizovaní fanoušci na rukou

Premium
Nick Cave & the Bad Seeds na festivalu Metronome Prague 2026 (Letiště Letňany,...

Zažít koncert Nicka Cavea je vždy nesmírně silný zážitek a jeho vystoupení na Metronomu nebylo výjimkou. Prakticky od první vteřiny husí kůže, mrazení v zádech, příval emocí a až nábožné vytržení....

21. června 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.