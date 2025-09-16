Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii

V úterý představilo program novinářům v Praze vedení festivalu. „Hledali jsme téma, které nerozděluje společnost, ale které lidi spojuje. A vyšlo nám z toho jídlo, vaření, stolování. Když jsme začali filmy spojené s jídlem zkoumat hlouběji, ukázalo se, jak moc jsou napojené na konkrétní dobu, jak ji dokážou reflektovat,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.
Retrospektiva zachycuje proměny československé společnosti prostřednictvím kuchyní od 50. do 80. let. Například ve filmu Co stojí být ženou Jaroslava Šikla jsou podle pořadatelů reflektovaná 70. léta a tlak na dokonalou ženu, vznik polotovarů a jeho vliv na ženskou emancipaci.
Retrospektivu doplní program Fascinace: Jídlo, který nabídne výběr experimentálních filmů z celého světa, mezi nimi například Repas de bébé Louise Lumièra z roku 1895. „Uvidíme i materiálové experimenty, kde různé potraviny a pochutiny chemicky působily na filmový materiál, nebo třeba pokus vyrobit veganskou filmovou surovinu,“ dodala dramaturgyně sekce Andrea Slováková.
Jihlavští diváci se mohou těšit také na 27 dokumentů, fejetonů a populárně-vědeckých pořadů doplněných komentářem historika a odborníka na retro jídlo Martina France.
V sekci Česká radost bude mít premiéru celovečerní dokument Co s Péťou? Martina Trabalíka, který sleduje tři roky ovdovělého otce Petra Jochece. Film zachycuje otce, který po náhlé smrti své manželky zůstal sám na péči o dceru a syna trpící poruchou autistického spektra.
Jihlava jako mekka dokumentárních filmů nabízí festivalovou libůstku - filmy online i zdarma
Do zákulisí trhu s uměním vezme diváky snímek Má to cenu!? režiséra Jana Strejcovského. Film sleduje umělce, galeristy a sběratele, kteří hledají hranici mezi autentickým uměním a tržní hodnotou.
Světovou premiéru pak bude mít v Ji.hlavě dokumentární film AMOOSED: losí odysea, který vznikal devět let. Režisérka Hana Nováková se ve snímku vydává na cestu po stopách losů a sleduje, jak se v lidech proměňuje vztah k člověku i zvířatům.
Ji.hlava každoročně představuje i to nejzajímavějšího ze zahraničního filmu. Mezi letošními tématy je dění ve Spojených státech, v Pásmu Gazy nebo vztah člověka a umělé inteligence. O knihovnicích a knihovnících, kteří se postavili proti cenzuře a zákazu knih zaměřených například na témata sexuality, vypráví americký snímek Knihovnice. Tématu izraelsko-palestinského konfliktu se věnuje příběh izraelské stand-up komičky film Jaképak soužití, sakra!
Jihlavský festival dokumentů je největším festivalem svého druhu ve střední a východní Evropě. Loni nabídl 340 snímků a poprvé se na něj akreditovalo přes 6 000 lidí.
Organizátoři v roce 2023 rozhodli, že festival následující rok prodlouží, a dohodli se také na navýšení podpory z města či kraje. Jihlava letos zvýší o příspěvek o 1,2 milionu, celkově na 29. ročník dá 5,545 000 korun. Kraj Vysočina svou podporu zvýšil o milion korun na 2,5 milionu.