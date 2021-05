Vypadáváš, vzkazuje Jeden svět. Uvede i příběh prostitutky Anny

Přesun do digitálního světa a výzvy i hrozby, které přináší, shrnul letošní festival Jeden svět do hesla Vypadáváš. Kvůli pandemii se 23. ročník uskuteční online od 10. května do 6. června.