„Byla svou nahotou tak moderní.“ Jak se rodily erotické fotografie

„Nyní máme hnutí MeToo, dalším krokem je právo na vlastní erotiku, na zcela svobodnou představivost o sexu a lásce,“ tvrdí filmařka, která absolvovala stáž u Romana Polanského. Pro námět snímku Curiosa sáhla do historie, do Paříže roku 1895, kde si hrdinka Marie vybírá mezi dvěma nápadníky. Pierre je jí bližší, ale Henri má jistější postavení, takže manžela zvolí rozumem. Odmítnutý muž odjede do Alžírska, kde s místní kráskou sdílí vedle postele i vášeň pro erotické fotografie. A právě ve své době průkopnické lechtivé obrázky jej po návratu znovu propojí s Marií, s níž se vedle milování předhánějí, kdo v odvážné dráždivosti zajde dál.



Film, jenž se odehrává za časů nástupu amatérské fotografie, má reálný základ. „Pierre Louys byl první člověk v Paříži, který si koupil fotoaparát od Kodaku umožňující vyvolat si vlastní fotografie. V případě jeho erotických témat to bylo klíčové,“ vysvětluje režisérka.

Do hlavní ženské postavy svého příběhu se prý zamilovala doslova na první pohled, když při procházení archivu objevila Mariinu erotickou fotografii.

„Byla svou nahotou tak moderní a dívala se na mě tmavýma očima, jako by se dožadovala, aby se stala hrdinkou filmu. Měla jsem přístup ke všem dopisům a pohledům, které jí Pierre Louys poslal, viděla jsem tedy, jak intenzivní vášeň v něm budila,“ dodává Jeunetová, pro niž Marie symbolizuje proměnu trpné oběti v ženu, která bere svůj osud do vlastních rukou.

Ženský motiv ve francouzské kinematografii posílí ještě jiný host festivalu, režisérka Anne Fontaineová přiveze svou novinku Bílá jako padlý sníh. Popisuje ji jako „příběh úplného tělesného a citového osvobození“ dívky, jež prchne před vražednou žárlivostí své matky a postupně okouzlí sedm mužů.

Předpremiéru zažije také dílo režisérky Céline Sciammyové Portrét dívky v plamenech, líčící sbližování dvou mladých žen. Slavnostní zahájení nicméně připadne komedii Nicolase Bedose Tenkrát podruhé, která cestuje zpátky do minulosti s hvězdnými herci Danielem Auteuilem či Fanny Ardantovou.

Kolekce přehlídky obnáší padesátku titulů včetně dvanácti děl koupených do distribuce nebo návratu klasiky Alaina Resnaise Loni v Marienbadu. Kromě Prahy se festival koná v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové.